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Parte de ponte que liga Belém e Caiçara desaba e é parcialmente interditada após fortes chuvas

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Parte de ponte que liga Belém e Caiçara desabada e é parcialmente interditada, na PB-089 – Foto: TV Cabo Branco.

Uma parte da ponte que liga as cidades de Belém e Caiçara, na PB-089, no Brejo da Paraíba, desabou e o trecho foi parcialmente interditado, nesta quarta-feira (13), após o registro de fortes chuvas no estado.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), o desabamento não causou problemas estruturais na ponte, o que fez com que somente a faixa próxima a cabiceira do local, que desabou, fosse interditada. Uma outra faixa ainda segue com trânsito de veículos e pessoas normalmente.

A previsão inicial é de que os reparos no local se iniciam já na quinta-feira (14), mas ainda não há uma previsão de quando a reforma total será concluída.

Enquanto os reparos acontecem, a via foi sinalizada para que os motoristas consigam evitar a passagem pela faixa que parcialmente desabou.

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