acompanhe a trajetória da Paraíba na etapa nacional

A etapa nacional da Taça das Favelas 2025 já começou. A Paraíba entra em campo nas categorias masculina e feminina. Todas as partidas acontecem em Vila Manchester, em São Paulo. E o Jornal da Paraíba te deixa por dentro da competição.

Tanto no masculino quanto no feminino, na 1ª fase, a disputa acontece por meio da fase de grupos. Os dois melhores times se classificam para o mata-mata da competição.

No masculino, a Paraíba está no Grupo B com Minas Gerais, Goiás e Bahia. No feminino, a seleção paraibana está no Grupo C com Pernambuco, Rio Grande do Sul e Goiás.

Veja os grupos da Paraíba na Taça das Favelas 2025

Masculino (Grupo B)

Goiás | 6pts | 2j | 2v | 0e | 0d | 3gp | 0gc | 3sg Paraíba | 4pt | 2j | 0v | 1e | 0d | 1gp | 1gc | 0sg Minas Gerais | 1pt | 0v | 1e | 1d | 1gp | 2gc | -1sg Bahia | 0pt | 2j | 0v | 0e | 2d | 1gp | 4gc | -3sg

Feminino (Grupo C)

Paraíba | 4pts | 2j | 1v | 1e | 0d | 4gp | 1gc | 3sg Goiás | 4pts | 2j | 1v | 1e | 0d | 3gp | 1gc | 2sg Rio Grande do Sul | 3pt | 2j | 1v | 0e | 1d | 2gp | 3gc | -1sg Pernambuco | 0pt | 2j | 0v | 0e | 2d | 1gp | 5gc | -4sg

Confira a tabela da Paraíba na competição

Masculino

1ª rodada | 3.out (sex) | 15h | Paraíba 1 x 1 Minas Gerais

| 3.out (sex) | 15h | Paraíba 1 x 1 Minas Gerais 2ª rodada | 5.out (dom) | 8h | Paraíba 2 x 1 Bahia

| 5.out (dom) | 8h | Paraíba 2 x 1 Bahia 3ª rodada | a definir | a definir | Paraíba x Goiás

Feminino

1ª rodada | 4.out (sáb) | 15h | Paraíba 3 x 0 Pernambuco

| 4.out (sáb) | 15h | Paraíba 3 x 0 Pernambuco 2ª rodada | 6.out (seg) | 15h | Paraíba 1 x 1 Goiás

| 6.out (seg) | 15h | Paraíba 1 x 1 Goiás 3ª rodada | a definir | a definir | Paraíba x Rio Grande do Sul

