Inscrições para Torneio Leiteiro seguem abertas até 15 de maio

Os produtores interessados em participar do Torneio Leiteiro têm até o próximo dia 15 de maio de 2026 para garantir a inscrição na competição. A organização reforça que o prazo está chegando ao fim e alerta para que os participantes não deixem o cadastro para a última hora.





De acordo com os organizadores, as inscrições estão sendo realizadas dentro do período estabelecido e não haverá prorrogação do prazo. A expectativa é reunir produtores da região em mais uma edição do torneio, que tradicionalmente destaca a qualidade da produção leiteira e incentiva o fortalecimento da atividade no campo.





A recomendação é que os interessados procurem efetuar a inscrição o quanto antes, evitando imprevistos nos últimos dias do prazo.