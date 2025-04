Assembleia Geral do Fórum Regional de Turismo do Cariri Paraibano avança na construção de políticas integradas para o setor

A II Assembleia Geral do Fórum Regional de Turismo do Cariri Paraibano (FORTURC) reuniu representantes de 21 municípios no último dia 11 de abril, em Serra Branca, marcando um importante passo na consolidação das estratégias turísticas para a região. O evento, realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, contou com a participação ativa de gestores públicos, empresários e lideranças locais comprometidas com o desenvolvimento do setor.

A secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, destacou o papel fundamental do Fórum na construção de uma agenda turística integrada. “O Cariri Paraibano possui riquezas naturais, culturais e históricas que precisam ser valorizadas de forma estratégica. Esta assembleia demonstra o compromisso dos municípios em trabalhar unidos, com o apoio do Governo do Estado, para transformar o turismo em vetor de desenvolvimento regional”, afirmou.

Entre os principais resultados do encontro, foi aprovado o Termo de Cooperação Técnica entre o FORTURC e os municípios participantes, que estabelece diretrizes para incentivos financeiros e ações conjuntas de fomento ao turismo. Miguel Ângelo, Gerente Executivo de Turismo do Estado, apresentou os investimentos em andamento, como o Polo Turístico do Cabo Branco e a pavimentação de rodovias, reforçando que “a Paraíba está trabalhando em várias frentes para melhorar a infraestrutura e acessibilidade turística em todas as regiões. É nítido que o Cariri tem tudo para se tornar referência em turismo sustentável, e estamos juntos nessa construção.”

O evento também serviu para o lançamento do projeto “Trilha de Longo Curso – Caminho do Rio Paraíba do Norte”, apresentado por Diego Brandão da Climb Adventure. A iniciativa, que prevê o mapeamento e estruturação de roteiros turísticos integrados, foi destacada como exemplo de como o conhecimento do território é fundamental para criar produtos competitivos.

Com a presença do anfitrião, o prefeito de Serra Branca, Alexandre Pereira, do presidente do FORTURC, Eduardo Belo, e de representantes do SEBRAE-PB, a assembleia reforçou a importância da continuidade dos trabalhos. “Estamos plantando as sementes para que o Cariri se consolide como destino turístico completo, capaz de gerar emprego e renda para nossa população”, finalizou o presidente do Fórum.