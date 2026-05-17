João Pessoa registra 413,2 mm de chuvas em maio e Defesa Civil atende famílias no Jardim Veneza

João Pessoa registrou 413,2 milímetros (mm) de chuvas até as 12h desta quarta-feira (13). Esse número representa um aumento de 46,52% em relação à média histórica do mês de maio, que é de 282mm. Os dados foram coletados da plataforma convencional 82798, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), instalada na BR-230. O alerta de chuvas intensas (perigo potencial) foi renovado até às 23h59 desta quarta-feira, com previsão de chuvas entre 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia.

Em virtude da execução do serviço de desobstrução da tubulação de drenagem pluvial das Três Lagoas, obstruída por lixo e resíduos sólidos impedindo o fluxo das águas, o que gerou transbordamento, alcançando a comunidade, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP) atendeu 100 famílias do bairro Jardim Veneza. Destas, 80 estão sendo encaminhadas temporariamente ao programa auxílio-moradia por 30 dias, 19 seguem monitoradas e uma idosa foi institucionalizada, na Casa de Passagem do Idoso, até que o benefício seja liberado.

Com a renovação do alerta do Inmet até esta quarta-feira, as equipes da Prefeitura de João Pessoa permanecem em estado de atenção e prontas para, em caso de necessidade, atender qualquer chamado da população, oferecendo o suporte necessário às pessoas, principalmente às que moram em áreas próximas aos rios, barreiras e encostas.

“Importante ressaltar que o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil esteve e permanece presente, acompanhando in loco, o desenvolver do evento localizado, emprestando todos os esforços possíveis em apoio, auxílio e socorro à população afetada, cumprindo objetivo da gestão Leo Bezerra”, disse o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves.

Orientações – A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas de segurança, como não se abrigar debaixo de árvores, não atravessar trechos alagados, não estacionar veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda, não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e abandonar locais de risco a qualquer sinal de anormalidade.

Trabalho integrado – A força-tarefa montada pela Prefeitura para atender as famílias vítimas das chuvas é formada pela Defesa Civil e as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Educação e Cultura (Sedec), Saúde (SMS), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Comunicação (Secom), Segurança (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e o Programa João Pessoa Sustentável.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.