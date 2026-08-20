Programação pelo Mês das Mães segue ao longo de maio – CGNotícias

Por MRNews



A Secretaria Executiva da Mulher (Semu) mantém, ao longo de maio, uma programação especial em homenagem ao Mês das Mães, com ações voltadas à qualificação profissional, geração de renda, autocuidado e valorização feminina em Campo Grande.

As atividades fazem parte do programa CG Delas, que reúne projetos voltados à proteção, prevenção e ampliação de oportunidades para mulheres, com foco especial em mães que buscam capacitação e autonomia financeira.

A programação foi estruturada a partir das principais demandas do público atendido, priorizando cursos rápidos em áreas como beleza, comunicação e desenvolvimento pessoal, segmentos com maior potencial de retorno financeiro imediato.

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A agenda inclui cursos presenciais, palestras, oficinas, ações de inclusão social e conteúdos digitais. Entre os destaques estão atividades de autocuidado, ações voltadas ao público 60+ e palestras sobre maternidade e fortalecimento de vínculos, além de iniciativas que incentivam o empreendedorismo feminino.

As capacitações são oferecidas por meio da Escola de Capacitação para Mulheres (Escap) e acontecem na sede da secretaria e em espaços comunitários de diferentes regiões da cidade.

Confira a programação:

Design de Sobrancelhas – de 11 a 14 de maio, das 8h às 11h (Semu)

– de 11 a 14 de maio, das 8h às 11h (Semu) Manicure e Pedicure – turma 1 – de 11 a 15 de maio, das 13h30 às 17h (AFCN – Bairro Pioneiras)

– de 11 a 15 de maio, das 13h30 às 17h (AFCN – Bairro Pioneiras) Oratória (com Rafaela Maia) – de 11 a 14 de maio, das 18h30 às 21h (Bonjour – Bairro Santo Antônio)

– de 11 a 14 de maio, das 18h30 às 21h (Bonjour – Bairro Santo Antônio) Projeto 60+ “Memórias e Afetos” – 12 de maio, das 11h às 13h

– 12 de maio, das 11h às 13h “Mãe: a essência que transforma vidas” – 16 de maio, das 8h às 11h (Semu)

– 16 de maio, das 8h às 11h (Semu) Oratória (com Helaine) – de 18 a 21 de maio, das 8h30 às 11h (Semu)

– de 18 a 21 de maio, das 8h30 às 11h (Semu) Mulheres Inclusivas – palestra sobre maternidade – 21 de maio, das 18h30 às 21h (Semu)

– 21 de maio, das 18h30 às 21h (Semu) Customização de Camisetas – de 25 a 28 de maio, das 8h às 11h (Semu)

– de 25 a 28 de maio, das 8h às 11h (Semu) Plano de Voo Profissional – de 25 a 28 de maio, das 8h às 11h (Semu)

– de 25 a 28 de maio, das 8h às 11h (Semu) Manicure e Pedicure – turma 2 – de 25 a 28 de maio, das 13h30 às 17h (Bairro Caiobá)

– de 25 a 28 de maio, das 13h30 às 17h (Bairro Caiobá) Empreenda Bem Mulher – de 25 a 29 de maio, das 19h às 21h (Semu)

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelas redes sociais da Semu ou pelo WhatsApp da Escola de Capacitação para Mulheres: (67) 98131-7879.

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A programação segue durante todo o mês de maio, com atividades abertas à população feminina da Capital.