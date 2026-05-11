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Homem morre em acidente entre moto e ônibus na PB-034, em Caaporã

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Acidente em Caaporã.. Flávio Fernandes/TV Cabo Branco

Um homem morreu após bater a moto que pilotava de frente com um micro-ônibus na noite deste sábado (9), em Caaporã, no Litoral Sul da Paraíba. A vítima foi identificada como José Severino da Silva, conhecido como Biu, de 50 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 22h, na PB-034. A vítima tinha saído do Sítio Cupissura, onde teria bebido com um amigo, e se dirigia para casa.

Em um trecho da rodovia, ele perdeu o controle da moto, invadiu a pista contrária, bateu de frente com o ônibus e morreu no local.

O motorista do transporte coletivo ficou no local e prestou todos os esclarecimentos à polícia.

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