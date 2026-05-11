Paraíba tem média de 9 mortes por dia causadas por doenças cardiovasculares em 2025

Paraíba registrou média de 9 mortes por dia causadas por doenças cardiovasculares em 2025. Freepik

Em 2025, foram registradas nove mortes por dia, em média, por doenças cardiovasculares no estado, totalizando 3.301 óbitos por causas relacionadas ao coração e à circulação sanguínea.

Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. As informações referentes à Paraíba foram atualizadas na quarta-feira (29) e enviadas ao g1 pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB).

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O levantamento considera mortes por infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC), nas formas isquêmica ou hemorrágica, com os registros organizados por faixa etária.

Infarto liderou mortes cardiovasculares na Paraíba em 2025

O infarto agudo do miocárdio concentrou o maior número de mortes cardiovasculares na Paraíba em 2025, com 2.141 registros.

Os dados mostram maior incidência entre idosos, mas também apontam ocorrências em faixas etárias mais jovens.

19 a 29 anos: 10 mortes

30 a 49 anos: 194 mortes

50 a 69 anos: 802 mortes

70 anos ou mais: 1.133 casos

Insuficiência cardíaca e AVC

A insuficiência cardíaca causou 686 mortes na Paraíba em 2025. Os registros aumentam conforme a idade avança.

30 a 49 anos: 69 mortes

50 a 69 anos: 270 mortes

70 anos ou mais: 334 casos mortes

Em 2025, também foram registradas três mortes entre crianças de 1 a 9 anos no estado, decorrente de insuficiência cardíaca. Na faixa etária de 19 a 29 anos, foi registrado um óbito.

Já o AVC, somando os tipos isquêmico e hemorrágico, provocou 474 mortes na Paraíba ao longo de 2025. As faixas etárias com mais registros foram:

30 a 49 anos: 20 casos

50 a 69 anos: 97 casos

70 anos ou mais: 357 casos

PB ocupou a 5ª posição em mortes por infarto no Nordeste

No recorte regional, a Paraíba ocupou o 5º lugar no Nordeste em mortes por infarto em 2025, com 2.141 registros, dentro de um total de 24.234 óbitos na região. O estado ficou atrás de Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão.

Em insuficiência cardíaca, a Paraíba também apareceu na 5ª posição, com 686 mortes, em um total regional de 7.639 registros.

Já nos casos de AVC, o estado ficou na 6ª colocação no Nordeste, atrás de Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão e Alagoas.