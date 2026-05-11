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Instituto Abelardo da Hora lança plataforma de cursos gratuitos online

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Por MRNews

Criado em 2004 e baseado em Recife (PE), o Instituto Abelardo da Hora (iAH) está lançando a plataforma de cursos online gratuitos, com objetivo de transformar o legado do escultor e educador Abelardo da Hora em experiência educativa digital. A iniciativa conta com recursos de acessibilidade como audiodescrição.

As inscrições para o primeiro curso – Abelardo da Hora – Legado: Artes, Políticas e Cidades – serão abertas no próximo dia 14, no site do instituto. O conteúdo é dirigido a professores, estudantes e público em geral, constituindo uma iniciativa de democratização do conhecimento e ampliação do acesso ao patrimônio artístico e intelectual do artista.

Escultor Abelardo da Hora. Foto – Acervo IAH

O curso engloba videoaulas, conferências e trilhas temáticas e irá funcionar como uma “sala de aula aberta”. A ideia é investigar as múltiplas dimensões do escultor, desenhista, gravador, muralista, articulador institucional e agente público da cultura. O projeto de criação da plataforma conta com recursos provenientes de emenda parlamentar do senador Humberto Costa.

A aula inaugural estará a cargo do professor Antônio Alves Sobrinho, doutor em História da Arte pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e diretor de Programas Educacionais do iAH. Ele espera que o público, ao participar dessa formação, “perceba o lugar e o tamanho de Abelardo, para além da arte”. Os participantes receberão certificado de conclusão.

Professor Antonio Alves durante gravação de video aulas. Foto: Daniel da Hora/Divulgação

A plataforma será atualizada continuamente com novos conteúdos, trilhas temáticas e materiais complementares, reunindo textos, imagens, referências bibliográficas e documentos históricos que contextualizam a produção do artista e seu papel na construção de uma cultura.

O iAH entende que a ferramenta consolida o compromisso de democratizar acesso ao patrimônio artístico e intelectual de Abelardo da Hora, além de fortalecer a formação continuada em artes, cultura e cidadania.

Na avaliação do professor Daniel da Hora, neto do escultor e curador do projeto, trata-se de um lançamento que aponta para o futuro sem romper com a origem, como Abelardo ensinou, por meio de sua obra, de sua relação com a cidade e de sua atuação pública.

“Agora, ampliamos essa vocação formadora em linguagem digital, com alcance nacional e internacional”, disse.

Abelardo da Hora é considerado o maior escultor expressionista do Brasil. Formado em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes do Recife e em Direito pela Faculdade de Direito de Olinda, Abelardo da Hora nasceu no dia 31 de julho de 1924, em São Lourenço da Mata (PE) e faleceu aos 90 anos, no dia 23 de setembro de 2014, na capital pernambucana.

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