mais de 3 mil pessoas estão fora de suas casas

Inmet emite alerta de perigo por chuvas para quase 50 cidades da Paraíba; veja lista. Reprodução/TV Cabo Branco

Na Paraíba, após as fortes chuvas, 2.774 pessoas estão desalojadas, ou seja, precisaram sair de suas casas. A informação é de um relatório situacional divulgado pelo Governo da Paraíba nesta segunda-feira (4).

Segundo o relatório, há previsão de chuva nas próximas 48 horas, portanto, o estado de alerta permanece.

Além dos desalojados, 241 pessoas ficaram desabrigadas. Os transtornos registrados após as fortes chuvas já afetaram 37.480 pessoas no estado.

Situação de emergência

A Paraíba tem 31 cidades em situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingem o estado desde a última sexta-feira (1°), conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-PB) (confira a lista completa de cidades abaixo).

Conforme o decreto assinado pelo governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), a medida segue uma orientação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR), e considera um parecer técnico da Defesa Civil Nacional.

Com o decreto, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado podem tomar várias medidas emergenciais, como abertura de crédito extraordinário e concessão de auxílio financeiro emergencial às famílias diretamente atingidas pelas chuvas.

As cidades em situação de emergência estão entre as mais afetadas pelas chuvas. Entre elas, a capital paraibana João Pessoa, onde choveu em apenas dois dias quase 70% do volume de chuvas da média histórica para o mês de maio. Bayeux, que também está na lista, decretou situação de emergência e concentra o maior número de atingidos pelas chuvas.

Cidades em situação de emergência na Paraíba: