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mais de 3 mil pessoas estão fora de suas casas

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Inmet emite alerta de perigo por chuvas para quase 50 cidades da Paraíba; veja lista. Reprodução/TV Cabo Branco

Na Paraíba, após as fortes chuvas, 2.774 pessoas estão desalojadas, ou seja, precisaram sair de suas casas. A informação é de um relatório situacional divulgado pelo Governo da Paraíba nesta segunda-feira (4).

Segundo o relatório, há previsão de chuva nas próximas 48 horas, portanto, o estado de alerta permanece.

Além dos desalojados, 241 pessoas ficaram desabrigadas. Os transtornos registrados após as fortes chuvas já afetaram 37.480 pessoas no estado.

Situação de emergência

A Paraíba tem 31 cidades em situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingem o estado desde a última sexta-feira (1°), conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-PB) (confira a lista completa de cidades abaixo).

Conforme o decreto assinado pelo governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), a medida segue uma orientação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR), e considera um parecer técnico da Defesa Civil Nacional.

Com o decreto, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado podem tomar várias medidas emergenciais, como abertura de crédito extraordinário e concessão de auxílio financeiro emergencial às famílias diretamente atingidas pelas chuvas.

As cidades em situação de emergência estão entre as mais afetadas pelas chuvas. Entre elas, a capital paraibana João Pessoa, onde choveu em apenas dois dias quase 70% do volume de chuvas da média histórica para o mês de maio. Bayeux, que também está na lista, decretou situação de emergência e concentra o maior número de atingidos pelas chuvas.

Cidades em situação de emergência na Paraíba:

    1. Alagoa Grande
    2. Alhandra
    3. Areia
    4. Bayeux
    5. Caaporã
    6. Conde
    7. Cruz do Espírito Santo
    8. Gurinhém
    9. Ingá
    10. Itabaiana
    11. Itatuba
    12. João Pessoa
    13. Juripiranga
    14. Pedras de Fogo
    15. Pilar
    16. Pilões
    17. Pitimbu
    18. Riachão do Bacamarte
    19. Rio Tinto
    20. Lagoa Seca
    21. Serra Redonda
    22. Serraria
    23. Massaranduba
    24. Mogeiro
    25. Mulungu
    26. Natuba
    27. Santa Rita
    28. Salgado de São Félix
    29. São José dos Ramos
    30. São Sebastião de Lagoa de Roça
    31. Sapé

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