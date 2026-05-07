mais de 3 mil pessoas estão fora de suas casas
Na Paraíba, após as fortes chuvas, 2.774 pessoas estão desalojadas, ou seja, precisaram sair de suas casas. A informação é de um relatório situacional divulgado pelo Governo da Paraíba nesta segunda-feira (4).
Segundo o relatório, há previsão de chuva nas próximas 48 horas, portanto, o estado de alerta permanece.
Além dos desalojados, 241 pessoas ficaram desabrigadas. Os transtornos registrados após as fortes chuvas já afetaram 37.480 pessoas no estado.
Situação de emergência
A Paraíba tem 31 cidades em situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingem o estado desde a última sexta-feira (1°), conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-PB) (confira a lista completa de cidades abaixo).
Conforme o decreto assinado pelo governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), a medida segue uma orientação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR), e considera um parecer técnico da Defesa Civil Nacional.
Com o decreto, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado podem tomar várias medidas emergenciais, como abertura de crédito extraordinário e concessão de auxílio financeiro emergencial às famílias diretamente atingidas pelas chuvas.
As cidades em situação de emergência estão entre as mais afetadas pelas chuvas. Entre elas, a capital paraibana João Pessoa, onde choveu em apenas dois dias quase 70% do volume de chuvas da média histórica para o mês de maio. Bayeux, que também está na lista, decretou situação de emergência e concentra o maior número de atingidos pelas chuvas.
Cidades em situação de emergência na Paraíba:
- Alagoa Grande
- Alhandra
- Areia
- Bayeux
- Caaporã
- Conde
- Cruz do Espírito Santo
- Gurinhém
- Ingá
- Itabaiana
- Itatuba
- João Pessoa
- Juripiranga
- Pedras de Fogo
- Pilar
- Pilões
- Pitimbu
- Riachão do Bacamarte
- Rio Tinto
- Lagoa Seca
- Serra Redonda
- Serraria
- Massaranduba
- Mogeiro
- Mulungu
- Natuba
- Santa Rita
- Salgado de São Félix
- São José dos Ramos
- São Sebastião de Lagoa de Roça
- Sapé