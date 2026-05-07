Hospital e Maternidade Estevam Marinho atende 327 pacientes durante o feriadão de 1º de maio — Governo da Paraíba

O Hospital e Maternidade Estevam Marinho, em Coremas, realizou 327 atendimentos na urgência e emergência e no ambulatório médico entre a noite de 30 de abril e o domingo (3 de maio). O período, que incluiu o feriado do Dia do Trabalhador, foi marcado por demanda significativa na unidade.

De acordo com o balanço, foram registrados 71 atendimentos no dia 30 de abril, 88 no feriado de 1º de maio, 79 no sábado (2) e 89 no domingo (3), sendo este o dia de maior movimento.

Durante o período, 20 pacientes precisaram ser internados por diferentes causas, entre elas infecções de vias aéreas superiores (Ivas), pneumonia, cólica renal, dor abdominal, infecção do trato urinário (ITU), neoplasia pulmonar, gastroenterocolite aguda (Geca), bronquite viral aguda (BVA) e infecção de ferida operatória.

A unidade também atendeu duas vítimas de sinistros de trânsito, ambas envolvendo motocicletas. Entre as principais queixas que levaram a população a buscar atendimento, destacam-se os casos de dor, com 51 registros, seguidos por síndrome gripal (28 casos) e amigdalite (12 casos).

Outras ocorrências incluíram nove atendimentos por diarreia, oito por crise de ansiedade, sete por ferimentos com objetos perfurocortantes, sete casos de trauma e seis registros de crise hipertensiva.

Os dados reforçam o papel essencial do Hospital e Maternidade Estevam Marinho no atendimento à população de Coremas e região, garantindo assistência contínua tanto em situações de urgência quanto no suporte ambulatorial.