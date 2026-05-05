onde assistir, prováveis escalações e mais

A Série C do Campeonato Brasileiro de 2026 chega à sua sexta rodada, e Maranhão e Botafogo-PB se enfrentam em busca de pontos importantes para subir na tabela. A bola rola neste sábado (9), às 18h, no Estádio Castelão. No único confronto já disputado entre as equipes, o Belo leva vantagem: vitória por 1 a 0 sobre o Bode Gregório, pela Copa do Nordeste.

+ Confira a tabela completa da Série C do Brasileirão

(Arte/Cisco Nobre)

O Maranhão ocupa a 17ª posição e vem de vitória na última rodada, quando superou o Volta Redonda por 2 a 1. A equipe busca manter a sequência positiva para ganhar fôlego e subir na classificação.

Já o Botafogo-PB atravessa um momento de instabilidade, com cinco jogos sem vencer. Após a derrota por 4 a 2 para o Paysandu na última rodada, o Belo deixou a zona de classificação e caiu para a 11ª posição. Agora, precisa de um resultado positivo para voltar ao G-8.

Data, horário e local de Maranhão x Botafogo-PB

Dia: 9 de maio (sábado)

9 de maio (sábado) Hora: 18h

18h Local: Estádio Castelão

Transmissão de Maranhão x Botafogo-PB

Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Canal do Benja .

a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do . Onde ouvir: nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN . A narração é de Raelson Galdino , os comentários de Expedito Madruga e reportagens de Max Oliveira .

nas ondas do rádio as emoções ficam com a . A narração é de , os comentários de e reportagens de . Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

Maranhão: Jean; Maurício, Keven, Lucão e André Radija; Vander, Rosivan e Vagalume; Will, Rafael e Luís Gustavo. Técnico: Jerson Testoni.

Jean; Maurício, Keven, Lucão e André Radija; Vander, Rosivan e Vagalume; Will, Rafael e Luís Gustavo. Jerson Testoni. Botafogo-PB: Max Walef, Thallyson, Júlio Vaz, Saimon e Bull; Jhonata Varela, Dudu Nardini, Igor Maduro e Giovanni; Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Arbitragem

A definir.

Dia a dia do Botafogo-PB

Terça-feira (5)

A equipe do Botafogo-PB realiza treino em preparação para o confronto pela Série C;

Quarta-feira (6)

O Belo realiza treino no período da manhã;

Quinta-feira (7)

A equipe comandada por Marcelo Fernandes realiza treino em preparação para o confronto contra o Maranhão;

Sexta-feira (8)

O Botafogo-PB finaliza a preparação para o confronto do sábado.

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