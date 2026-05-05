Fundação Campeões do Amanhã conquista 1º lugar no Cangaço Triathlon Series

A Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, conquistou o 1º lugar geral no masculino e no feminino no Cangaço Triathlon Series, neste domingo (3). A prova, disputada com largada no Busto de Tamandaré, teve vitória de Talles Nunes e Ana Victoria Machado, respectivamente, que encararam as distâncias de 400m de natação, 10 km de ciclismo e 2,5 km de corrida, na prova mini sprint.

“Esse resultado é motivo de muito orgulho para todos nós. Ver nossos atletas conquistando o primeiro lugar geral no masculino e no feminino mostra que estamos no caminho certo, com um trabalho sério, contínuo e comprometido com o desenvolvimento do esporte. Mais do que medalhas, estamos formando cidadãos e, quem sabe, futuros grandes nomes do triatlo”, comemorou o presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio.

Além de Talles e Ana Victoria, Giovanna Moura também foi campeã geral no feminino, mas no aquatlo. A atleta da Fundação Campeões do Amanhã encarou 1 km de natação e 5 km de corrida. Já Talles Nunes foi 2º lugar geral no sprint, com 750m de natação, 20 km de bike e 5 km de corrida.

“Foi um domingo inesquecível. Ver nossos atletas do Campeões do Amanhã brilharem foi uma lição de superação e maturidade. A cada largada, o crescimento é nítido; a maturidade deles, mais experientes, extremamente focados no que precisa ser feito em cada modalidade. Uma prova com chuva requer muito cuidado, e eles foram perfeitos, melhorando, inclusive, seus tempos. E o melhor: não estão apenas conquistando pódios, estão construindo uma bagagem sólida, sendo lapidados para se tornarem grandes nomes do triatlo brasileiro e mundial, se Deus quiser”, disse a técnica Fabíola Sobral.

Confira todos os resultados da prova:

Aquatlo: corrida e ciclismo

Giovanna Moura – 1º lugar geral feminino

Mini Sprint

Ana Victoria Machado – 1º lugar geral feminino

Talles Nunes – 1º lugar geral masculino

Isabella Moura – 1º lugar categoria 10 anos

Masculino Sprint

Victor Machado – 2º lugar geral

Pedro Machado – 1º categoria até 24 anos e 5º geral

Tiago Nunes – 2º categoria até 24 anos e 8º geral

Eduardo Sousa – 3º categoria até 24 anos e 10º geral

Jhonas Gabriel – 5º categoria até 24 anos e 12º geral

Arthur Liberato – 7º categoria até 24 anos

Henrique Lívi – 8º categoria até 24 anos

Kauan Nunes – 9º categoria até 24 anos

Feminino Sprint

Wemilly – 2º categoria até 24 anos

Próximos passos – A próxima competição da Fundação Campeões do Amanhã na modalidade será o Ôxe Triatlo Sunset no dia 30 de maio. A prova, que será no mini sprint, serve de seletiva para os Jogos da Juventude, em Foz do Iguaçu, no Paraná, de 19 de outubro a 3 de novembro.

Fundação Campeões do Amanhã – É uma iniciativa voltada para o desenvolvimento esportivo e social de crianças e adolescentes (geralmente entre 8 e 17 anos), oferecendo modalidades gratuitas como futebol, vôlei, basquete, jiu-jítsu, ginástica artística, triathlo, natação e tênis, atendendo mais de 2 mil alunos.