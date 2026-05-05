Por MRNews



Fim do Taste of Priceless para o The One já tem data: entenda o que muda

Uma mudança importante acaba de ser confirmada no universo dos cartões premium no Brasil — e ela impacta diretamente quem busca experiências exclusivas em aeroportos.

Os clientes do cartão The One já têm data para perder o acesso ao programa Taste of Priceless: 11 de junho de 2026.

A partir dessa data, o benefício deixa de existir para o The One e passa a ser concentrado em um novo nível de exclusividade.

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O fim do acesso ao Taste of Priceless não acontece por acaso. Ele está diretamente ligado ao lançamento do Mastercard World Legend no Brasil, previsto para começar a ser emitido ainda em maio.

Esse novo patamar de cartão será o único com acesso garantido ao benefício, reforçando uma tendência clara no mercado: menos pessoas com acesso e mais exclusividade para quem está no topo.

Na prática, o que antes era um diferencial relevante do The One agora migra para um público ainda mais seleto.

O que é o Taste of Priceless?

O Taste of Priceless é uma proposta diferente das salas VIP tradicionais. Em vez de lounges completos, o programa oferece experiências gastronômicas em restaurantes selecionados dentro de aeroportos, permitindo ao cliente utilizar o benefício como crédito para consumo.

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Era uma alternativa interessante especialmente em aeroportos mais cheios ou para quem prefere refeições completas ao invés do padrão de buffet.

Tendência: benefícios cada vez mais restritos

Essa mudança não é isolada. Ela segue exatamente o movimento que já vimos com outros cartões premium nos últimos anos:

Redução de acessos ilimitados

Criação de níveis ainda mais exclusivos

Migração de benefícios para cartões ultra high-end

O próprio mercado já viu movimentos semelhantes com cartões como:

BRB DUX

Santander Unlimited

Elo Diners Club

Agora, o The One entra nessa lista ao perder um dos seus diferenciais mais interessantes.

Vale a pena manter o The One?

Sem o acesso ao Taste of Priceless, o The One perde parte do seu apelo — especialmente para quem valoriza experiências em aeroportos.

Por outro lado, tudo vai depender do conjunto de benefícios que ainda permanecem e, principalmente, do seu perfil de uso.

A grande questão é: o mercado está empurrando os melhores benefícios para cada vez mais alto na pirâmide. E isso significa que, para manter o mesmo nível de experiência, o cliente precisará:

Gastar mais

Concentrar relacionamento no banco

Ou migrar para cartões ainda mais exclusivos

O novo jogo dos cartões premium

O lançamento do Mastercard World Legend deixa claro que o jogo mudou.

Benefícios que antes eram considerados “topo de linha” agora estão sendo reposicionados. E o acesso a experiências diferenciadas — como o Taste of Priceless — passa a ser um privilégio de poucos.

Para quem acompanha o mercado, a mensagem é direta:

não basta mais ter um bom cartão — é preciso estar no nível mais alto dele.

Tags: The One, Mastercard World Legend, Taste of Priceless, salas VIP, cartões premium, benefícios Mastercard, aeroportos, Viagem Black