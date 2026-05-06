Lula lembra centenário de geógrafo brasileiro Milton Santos

Por MRNews



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou, neste domingo (3), o centenário de nascimento do geógrafo brasileiro Milton Santos. Crítico da globalização, Milton Santos tornou-se uma referência na sua área em todo o mundo.

“Sua obra é referência para entendermos as desigualdades da globalização e os potenciais de transformação que vêm das periferias. Pouca gente conseguiu compreender o Brasil como este intelectual baiano que, não por acaso, é considerado um dos mais importantes geógrafos de nosso país – e de todo mundo”, disse.

O presidente Lula fez a manifestação em uma rede social, destacando ainda a atualidade do pensamento de Milton Santos.

Primeira mulher intérprete do carnaval do Rio recebe prêmio da Alerj

Faculdade pública de teatro em SP abre inscrições até dia 15

“Em tempos como o que vivemos hoje, com grandes mudanças geopolíticas, a obra de Milton Santos continua extremamente atual – e necessária”, concluiu.

Falecido em 2001, aos 75 anos, as ideias de Milton Santos continuam sendo referência para análises socioeconômicas no Brasil e no mundo, com sua teoria aparecendo em pesquisas que abordam desde às dinâmicas urbanas em Gana, na África, até Londres e Paris, na Europa.

No livro Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal, Milton Santos descreve a globalização como “perversa”, sendo vendida a promessa de integração e progresso, mas que, na prática, aprofunda desigualdades mundiais.

“Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao serviço de atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal”, escreveu Milton Santos em obra publicada no ano 2000. Debate sobre democracia no cinema latino-americano reflete tensões Milton Santos, 100 anos: geógrafo negro teorizou sobre desigualdades

Conheça mais sobre a obra e o pensamento de Milton Santos no site dedicado ao geógrafo.