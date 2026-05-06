Após interrupção causada por chuvas, abastecimento de água é retomado em João Pessoa e Cabedelo

Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame. Foto: Divulgação

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) informou, neste domingo (3), que o abastecimento de água em João Pessoa e Cabedelo começou a ser normalizado. O serviço foi afetado após fortes chuvas inundarem a Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame, comprometendo a parte elétrica da unidade.

Segundo a Cagepa, a situação da Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame foi normalizada por volta das 13h20 deste domingo (3). Agora, a água deve seguir para a estação de tratamento e posteriormente o abastecimento será completamente normalizado nos bairros da Região Metropolitana de João Pessoa.

Ainda de acordo com a Cagepa, alguns bairros mais próximos à estação já devem começar a receber água ainda na tarde deste domingo (3). O abastecimento nos demais bairros, com localização mais elevada, deve ser normalizado até a segunda-feira (4).

Na cidade do Conde, que também fica na Grande João Pessoa e foi afetada pela interrupção do abastecimento, o serviço voltou a operar na noite do sábado (2).