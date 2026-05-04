Governo anuncia envio de equipes da Defesa Civil para ajudar na situação das chuvas da PB

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou neste sábado (2) o envio de equipes da Defesa Civil Nacional para a Paraíba e Pernambuco. Os dois estados vêm sofrendo com fortes chuvas, que já causaram alagamentos, deslizamentos e mortes.

Waldez Góes destacou que as equipes federais atuarão em campo em parceria com as defesas civis estaduais e municipais para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias para reduzir os impactos causados pelas chuvas. A mobilização atende a uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para garantir o socorro e a assistência do Governo Federal.

Ainda não há informação sobre a data de chegada das equipes nem sobre a quantidade de profissionais que serão deslocados para a Paraíba.

A medida foi anunciada um dia após o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, decretar estado de calamidade pública. Municípios como Alhandra e Pilar registraram os maiores volumes de chuva dos últimos 30 anos, e cidades como Ingá e Santa Rita enfrentam graves problemas de infraestrutura, com pontes danificadas e famílias desabrigadas.

*Com informações da Agência Brasil