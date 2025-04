Definições políticas impactactarão três importantes partidos no fim de abril

Senadora Daniella Ribeiro, ex-deputado Pedro Cunha Lima e governador João Azevêdo. CBN

Os últimos dias do mês de abril serão marcados por importantes movimentações políticas para três grandes partidos, na Paraíba. Essas definições, que envolvem os partidos PP, PSD e PSB, têm potencial para impactar as articulações que visam as eleições de 2026.

No dia 23 de abril, a senadora Daniella Ribeiro deverá confirmar seu retorno ao Progressistas, em um evento de filiação em Brasília. O movimento foi articulado pelo presidente nacional da legenda, o senador alagoano Ciro Nogueira, e pelo deputado federal Aguinaldo Ribeiro.

A senadora volta ao PP depois de perder o comando do PSD para o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, que assume o comando visando disputar novamente o Governo do Estado em 2026.

Em entrevista recente à Rádio CBN João Pessoa, Daniella afirmou que, na atual conjuntura, seu foco é a disputa pela reeleição ao Senado, mas ponderou que esse plano pode mudar a partir das definições que vierem a ocorrer na base aliada do governador João Azevêdo (PSB).

PSD e PSB

Na semana seguinte, em dia 28 de abril, grandes eventos em João Pessoa vão marcar o início de novos ciclos para os partidos PSB e PSD.

Com o aval do ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, o ex-deputado Pedro Cunha Lima assumirá oficialmente a Presidência do partido na Paraíba, com foco na disputa pelo Governo do Estado.

A conquista do PSD é um importante marco para a oposição, que fortalece seu potencial e, como consequência, terá mais uma opção de legenda em seu arco, além de recursos e tempo de televisão para a disputa do próximo ano.

No mesmo dia, o governador João Azevêdo assumirá oficialmente o comando do PSB, em um congresso estadual do partido, como parte do projeto socialista para 2026. Em declaração recente para a CBN, o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, disse que o objetivo desse movimento é fortalecer a pré-candidatura do chefe do Poder Executivo para o Senado.