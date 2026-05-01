Família relata angústia após idosa desaparecer há três dias ao sair para consulta com vizinho

Idosa desaparece após acompanhar vizinho em consulta médica, em João Pessoa – Foto: Reprodução. Gustavo Demétrio

A incerteza e o sofrimento pela falta de notícias têm dominado a rotina da família da idosa Milce Daniel Pessoa, de 72 anos, desaparecida desde a última quarta-feira (22), na região entre Bayeux e Santa Rita, na Grande João Pessoa.

A filha da idosa, Suênia Pessoa, relatou o impacto emocional causado pela ausência de informações sobre o paradeiro da mãe. Segundo ela, o passar dos dias intensifica a preocupação.

“O pior é o tempo passando. Ela é uma senhora de idade, e a angústia só aumenta, porque não sabemos o que pode ter acontecido”, disse.

Familiares também apontam dificuldades no andamento do caso, pois citam burocracia e sensação de falta de assistência por parte da Polícia Civil. De acordo com Suênia, houve tentativa de registrar o desaparecimento ainda no dia do desaparecimento, mas uma falha no sistema da polícia impediu o procedimento naquele momento.

Desde então, parentes e amigos passaram a realizar buscas independentes, com apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, porém sem resultados.

“Tem uma burocracia que está atrapalhando, então é melhor uma pessoa morta para encontrar depois do que a polícia tomar uma atitude, então a gente tem sentido essa ausência”, afirmou.

A filha também diz que a mãe mora há mais de 50 anos no mesmo local e ela não teria como ter se perdido:“Ela não é uma pessoa que desconheça seu lugar, não tem Alzheimer, não tem nenhum problema mental que possa ter esquecido (de onde mora)”, explicou.

Desaparecimento após consulta médica

Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Milce foi vista pela última vez na manhã da quarta-feira (22), ao sair de casa acompanhada de um vizinho, com quem mantinha o hábito de ir a consultas médicas. Eles foram até o Hospital Metropolitano, em Santa Rita, onde o homem faria exames.

Após deixarem a unidade, os dois seguiram para uma área de mata nas proximidades do Educandário de Bayeux.

Segundo relato do acompanhante, a idosa pediu para parar no local para comer manga. Em determinado momento, ele afirma ter perdido a idosa de vista. O celular e a bolsa dela permaneceram dentro do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram uma varredura na área indicada pelo homem, utilizando drones e cães farejadores, mas não encontraram indícios que levassem ao paradeiro da idosa.

A família também percorreu a região, buscou imagens de câmeras de segurança em estabelecimentos da região e intensificou a divulgação do desaparecimento nas redes sociais. Apesar dos esforços, ainda não há informações concretas sobre o caso.

O delegado Douglas García, que investiga o caso, informou à família que a investigação deve começar pela análise de imagens do Hospital Metropolitano, com o objetivo de reconstituir os últimos passos da idosa.

Segundo os familiares, o homem que estava com Milce tem colaborado com as investigações e não há, até o momento, suspeitas formais contra ele.

Em contato com o Jornal da Paraíba, o delegado Douglas García explicou que as diligências seguem em andamento, mas com ritmo reduzido devido ao fim de semana. Ele confirmou que buscas já foram feitas, sem sucesso, e que novas estratégias devem ser definidas a partir da segunda-feira (27), com possível ampliação das áreas investigadas.