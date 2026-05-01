Sedest e Sine-JP debatem ‘Empregabilidade da pessoa com Transtorno do Espectro Autista’ nesta segunda-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) e do Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP), realiza, nesta segunda-feira (27), às 9h30, uma palestra com o tema ‘Empregabilidade da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)’. O evento é realizado em alusão ao ‘Abril Azul’, campanha dedicada à conscientização sobre o transtorno, e acontece no auditório do Sine-JP, na Rua João Suassuna, nº 49, no bairro do Varadouro.

O evento será aberto ao público e contará com a participação do palestrante Leonardo Fleming, que trará importantes reflexões sobre inclusão e oportunidades no mercado de trabalho para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

“Como secretário responsável pela política de trabalho e renda, reforço o nosso compromisso com a inclusão e a valorização de cada cidadão, especialmente das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Promover a empregabilidade desse público não é apenas uma obrigação legal, mas um dever social que fortalece a diversidade, a inovação e o desenvolvimento humano em nossa cidade”, destacou João Bosco, secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

“Acreditamos que cada pessoa tem potencial, habilidades únicas e muito a contribuir com o mercado de trabalho quando encontra oportunidades acessíveis e ambientes preparados. Por isso, seguimos investindo em ações que ampliem o acesso, reduzam barreiras e sensibilizem empresas para uma cultura mais inclusiva”, acrescentou.

Segundo ele, nesse contexto, o Sine João Pessoa atua como um agente fundamental, conectando talentos às oportunidades, promovendo orientação profissional e incentivando práticas que respeitem as individualidades. “É por meio desse trabalho que avançamos na construção de um mercado mais justo, humano e acolhedor para todos”, concluiu o secretário executivo.