Cícero quer antecipar retirada de secretários com planos de disputar eleições 2024

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), declarou, nesta segunda-feira (27) que deve afastar os auxiliares da sua gestão, que pretendem disputar as Eleições 2024, até o fim do ano. Alguns secretários já vêm sinalizando interesse em concorrer a cargos no legislativo municipal.

“Nós estamos conversando com alguns, até para respeitar a vontade de cada um ser ou não candidato. Não vamos impor, nem vamos proibir. Estamos fechando esse ciclo para saber quem vai ou não e espero que até o final do ano tenhamos isso concluído para que eles possam cuidar das eleições deles e eu da cidade”, disse o prefeito.

Na prática, a medida é para evitar que a disputar entre eles comprometa o funcionamento da administração pública, principalmente em ano estratégico em que Cícero estará buscando a reeleição.

Na palavras de Cícero, a ideia é “evitar ciúme de voto, que é algo muito problemático”. “Como tem muitos candidatos, cada um conquiste e convença seus eleitores, não usando a máquina de João Pessoa”, completou.