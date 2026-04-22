Sepa acompanha casos de envenenamento de animais e realiza diligências no município de Teixeira — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria Executiva de Proteção Animal (Sepa), que integra a Secretaria de Estado da Saúde, esteve nessa quinta-feira (16), no município de Teixeira onde acompanhou os casos de envenenamento de animais registrados na cidade. A agenda institucional teve início com a participação em uma audiência realizada na Câmara Municipal de Teixeira, onde foram debatidas medidas urgentes diante da gravidade da situação.

De acordo com as informações levantadas, mais de 20 animais foram vítimas de envenenamento no município, o que acende um alerta e reforça a necessidade de atuação imediata e integrada entre os órgãos públicos, forças de segurança e a gestão municipal.

Após a audiência, a equipe da Sepa participou de uma reunião na Delegacia de Polícia Civil de Teixeira, onde foram discutidas estratégias de investigação e responsabilização dos envolvidos. Na ocasião, também foram alinhadas ações conjuntas para intensificar a apuração dos casos e garantir respostas mais rápidas à população.

Dando continuidade às ações, a equipe realizou diligências em campo, visitando locais apontados como possíveis focos dos envenenamentos, além de atender ocorrências envolvendo animais com suspeita de intoxicação, inclusive durante o andamento das atividades, quando novas situações foram verificadas.

A Secretaria reforça que as denúncias chegaram por meio do canal oficial disponibilizado à população, através do site institucional da Sepa, o que é fundamental para direcionar as ações de fiscalização e investigação.

A ação ocorre no mês de abril, período marcado pela campanha Abril Laranja dedicada ao combate aos maus-tratos contra animais, o que reforça ainda mais a importância de respostas firmes diante de casos como os registrados em Teixeira.

O secretário-executivo da Proteção Animal, Ítalo Oliveira, destacou a gravidade da situação e o compromisso do Estado com a responsabilização dos culpados.

“Estamos diante de um cenário extremamente preocupante. Mais de 20 animais foram envenenados, o que configura um crime grave. Ainda mais em um mês simbólico como o Abril Laranja, não podemos admitir retrocessos. A Sepa vem atuando de forma integrada com as forças de segurança para identificar os responsáveis e garantir que sejam punidos”, afirmou.

O médico veterinário Niarajan do Ó, que acompanhou as diligências, ressaltou os impactos dos envenenamentos na saúde dos animais. “Os casos que acompanhamos são extremamente graves. O envenenamento causa sofrimento intenso e, na maioria das vezes, leva o animal à morte de forma cruel. Em algumas situações atendidas hoje, conseguimos perceber sinais compatíveis com intoxicação, o que reforça a urgência de agir rápido. A denúncia da população é essencial para salvar vidas”, explicou.

A secretária de Meio Ambiente do município de Teixeira, Ohanna Kukiely, também reforçou a importância da atuação conjunta. “Estamos unindo esforços com o Governo do Estado e as forças de segurança para combater esses crimes. A cidade está abalada com o número de casos, e não vamos medir esforços para identificar os responsáveis e garantir mais segurança para os animais e para a população”, destacou.

A Secretaria Executiva de Proteção Animal reforça que a população pode denunciar casos de maus-tratos por meio do canal oficial acessando: https://sepa.pb.gov.br/maus-tratos.

As denúncias podem ser realizadas de forma anônima, com total preservação dos dados do denunciante, garantindo segurança e incentivando a participação da população no combate à crueldade animal.