Campina Grande é reconhecida como polo de turismo religioso durante o Carnaval na Paraíba – Foto: Divulgação.

Uma lei reconheceu a cidade de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, como polo do turismo religioso durante o período de Carnaval no estado. A legislação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-PB) nesta sexta-feira (17).

A lei, de autoria do deputado estadual Tovar Correia Lima, também reconhece o município como referência estadual no acolhimento às famílias cristãs, por considerar que eventos de grande porte realizados na cidade reúnem expressivo número de fiéis no Carnaval.

Como justificativa para a nova legislação, que já entra em vigor desde a data de publicação, o reconhecimento tem por objetivo valorizar, promover e incentivar o turismo religioso.

Em um dos dispositivos da lei, também há previsão para que o Poder Executivo estadual possa apoiar e fomentar ações voltadas ao fortalecimento do turismo religioso, da cultura e da economia local, especialmente no período do Carnaval, levando em consideração as disponibilidades orçamentárias.

Carnaval da Paz em Campina Grande

Entre os eventos realizados durante o carnaval em Campina Grande, mais de 107 mil já participaram do denominado Carnaval da Paz, que reúne encontros de diferentes religiões e linhas filosóficas, como Consciência Cristã, Crescer, Miep, Palavra Revelada, Acampamento Verbo da Vida, E-Além e o Encontro da Nova Consciência.

A estimativa da prefeitura de Campina Grande para 2026 foi de que mais de 230 mil pessoas tenham circulado pelos eventos, considerando moradores, turistas e excursionistas.

Para 2027, a cantora paraibana Elba Ramalho foi confirmada como atração da abertura do evento católico Crescer na edição de 2027, em Campina Grande.