Lucas Ribeiro prestigia posse de procuradores de Justiça e destaca parcerias com MPPB — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro prestigiou, no início da noite desta quinta-feira (16), na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em João Pessoa, a solenidade de posse dos promotores de Justiça Carlos Romero, Arlan Costa, Manoel Cacimiro Neto e Flávio Wanderley no cargo de procurador de Justiça. Eles foram promovidos na última quinta (9), em sessão extraordinária histórica do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).

Pouco antes da solenidade, Lucas Ribeiro parabenizou os novos procuradores do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e destacou as parcerias entre o Governo do Estado e a instituição para, entre outras ações, combater o crime organizado. “O Ministério Público tem atuado firme para proteger a população paraibana em diversas frentes, inclusive na garantia de direitos. Quero parabenizar os quatro empossados, que chegam ao cargo de procurador de Justiça de forma merecida e vêm fortalecer um importante trabalho dessa instituição, sobretudo no combate ao crime organizado. E o nosso Governo seguirá firme ao lado do Ministério Público para fortalecer as parcerias já existentes e firmar outras, em benefício do nosso povo”, disse.

Em seu discurso, o procurador-geral de Justiça, Leonardo Quintans, também destacou a trajetória dos quatro novos procuradores. “Há uma justiça silenciosa que rege a vida: a justiça do tempo. A justiça do plantio e da colheita. E essa justiça não falha; ela acontece nos bastidores, nos dias comuns, nos momentos em que ninguém vê, mas tudo está sendo construído. Hoje celebramos uma colheita de sementes lançadas com esforço e com renúncia. Quem vive o Ministério Público sabe que há dias de firmeza, mas também há dias de peso. Chegar ao cargo de procurador de Justiça é mais do que ascender na carreira; é provar que se permaneceu fiel ao longo do caminho”, observou, ao individualizar a conduta profissional dos procuradores.

Carlos Romero, Arlan Costa, Manoel Cacimiro Neto e Flávio Wanderley passam a ocupar os cargos deixados vagos em razão da aposentadoria de Marilene Campos, Ana Lúcia Torres, Sônia Maia e Lúcia Farias.

Carlos Romero Lauria Paulo Neto e Manoel Cacimiro foram promovidos pelo critério de merecimento ao 18º e ao 23º cargos de procurador de Justiça, com atribuições na 4ª e na 2ª Câmaras Cíveis e na Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, respectivamente.

Já Arlan Costa Barbosa e Flávio Wanderley da Nóbrega Cabral de Vasconcellos foram promovidos pelo critério de antiguidade ao 15º e ao 20º cargos de procurador de Justiça.

A solenidade de posse dos novos procuradores do Ministério Público estadual foi prestigiada pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Jean Francisco Nunes; pelo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino; pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), Fred Coutinho; e pelo deputado federal Gervásio Maia, entre outras autoridades, assim como por promotores, procuradores, amigos e familiares dos empossados.