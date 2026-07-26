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Procon-JP registra menor preço do litro da gasolina em R$ 6,26 e diesel reduz valor em R$ 0,27

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O menor preço do litro da gasolina comum para pagamento à vista vem se mantendo em R$ 6,26 (Elesbão – Água Fria) há três semanas, registra pesquisa comparativa para combustíveis realizada pelo Procon-JP. Já o maior preço mostra queda em relação ao levantamento anterior, saindo de R$ 6,75 para R$ 6,59 (seis postos), com 79 estabelecimentos comercializando o produto com o mesmo valor da semana passada e 21 reduzindo.

O diesel S10 traz queda no menor preço de R$ 0,27 se comparado à pesquisa do último dia 8, saindo de R$ 6,39 para R$ 6,12 (Beira Rio – Torre), com o maior subindo de R$ 7,49 para R$ 7,59 (Posto da Serra II – Bessa). No cartão, o diesel oscila entre R$ 7,09 (Opção – Geisel) e R$ 7,55 (São José – Castelo Branco).

Já a gasolina comum para pagamento no cartão está com os preços sendo praticados entre R$ 6,67 (Opção – Cristo, Cruz das Armas e Distrito Industrial) e R$ 6,79 (São José – Castelo Branco). Quanto a gasolina aditivada, o produto mantém os mesmos preços nas duas pontas da pesquisa anterior e oscila entre R$ 6,39 (Expressão – Bessa) e R$ 6,97 (Maxi – Oitizeiro). No cartão está entre R$ 6,68 (Canaã – Água Fria) e R$ 6,98 (Opção – Cristo).

Locais mais baratos – O consumidor deve ficar atento porque a pesquisa do Procon-JP traz, ainda, a relação dos postos que comercializam os combustíveis com os menores preços da Capital. O levantamento foi realizado nesta quarta-feira (15) e percorreu 112 postos.

Álcool – O álcool traz nova alta no menor preço, subindo de R$ 4,56 para R$ 4,62 (Ferrari – Centro), com o maior se mantendo em R$ 5,27 (Confiança – Jaguaribe). No crédito está oscilando entre R$ 4,89 (Opção –Geisel) e R$ 5,09 (Postos São José – Castelo Branco, Opção – Manaíra e Canaã – Água Fria).

Diesel Comum – O diesel comum também mostra alta no menor preço se comparado ao levantamento do dia 8 de abril, saindo de R$ 6,41 para R$ 6,49 (Independência – Tambiá). Mas o maior valor reduziu de R$ 7,18 para R$ 7,09 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial). No cartão, o produto tem o preço único de R$ 7,19 (Opção – Distrito Industrial).

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) manteve os mesmos preços da semana passada: R$ 4,85 (São Luiz IX e Frei Damião – Ipês e Estrela – Geisel) e R$ 4,89 (Pichiclau Gauchinha – Distrito Industrial). No cartão, o gás tem um preço único: R$ 4,86 (Opção – Cristo).

Consulte a pesquisa completa no link.

Consulte também a tabela comparativa no link.

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