Empreender Paraíba oferta linhas de crédito para empresas e abre inscrições nesta quarta-feira (15) — Governo da Paraíba

O Governo do Estado, por meio do Programa Empreender Paraíba, vai abrir inscrições para linhas de crédito na modalidade Pessoa Jurídica, a partir desta quarta-feira (15). Serão oferecidas 210 vagas para as 14 Regiões do estado. As inscrições só podem ser feitas exclusivamente por meio do portal www.empreender.pb.gov.br, a partir das 8h, pontualmente.

Os valores dos créditos variam entre R$ 5 mil e R$ 100 mil, com taxa de juros a 0,64% a.m., carência de 6 meses e financiamento em até 30 parcelas.

Para o cadastro de Pessoa Jurídica, as empresas devem estar regularmente formalizadas e com cadastro ativo junto à Secretaria da Receita Federal (SRF) e comprovar atuação no Estado da Paraíba há mais de 1 ano. Todas as informações sobre a documentação necessária estão disponíveis no site www.empreender.pb.gov.br.

Os cadastros serão realizados até o dia 20 de abril ou até enquanto existirem vagas disponíveis.

O Empreender PB é um programa do Governo da Paraíba destinado a apoiar os empreendedores paraibanos, disponibilizando financiamento de crédito (empréstimos) com taxas reduzidas de juros para pessoas físicas e jurídicas que desejam iniciar um negócio próprio ou ampliar um já existente. Seu objetivo é incentivar o empreendedorismo, gerar empregos e renda para os paraibanos, além de desenvolver o potencial econômico de cada região do estado.