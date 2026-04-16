quinta-feira, abril 16, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

Empreender Paraíba oferta linhas de crédito para empresas e abre inscrições nesta quarta-feira (15) — Governo da Paraíba

admin1

O Governo do Estado, por meio do Programa Empreender Paraíba, vai abrir inscrições para linhas de crédito na modalidade Pessoa Jurídica, a partir desta quarta-feira (15). Serão oferecidas 210 vagas para as 14 Regiões do estado. As inscrições só podem ser feitas exclusivamente por meio do portal www.empreender.pb.gov.br, a partir das 8h, pontualmente. 

Os valores dos créditos variam entre R$ 5 mil e R$ 100 mil, com taxa de juros a 0,64% a.m., carência de 6 meses e financiamento em até 30 parcelas.

Para o cadastro de Pessoa Jurídica, as empresas devem estar regularmente formalizadas e com cadastro ativo junto à Secretaria da Receita Federal (SRF) e comprovar atuação no Estado da Paraíba há mais de 1 ano. Todas as informações sobre a documentação necessária estão disponíveis no site www.empreender.pb.gov.br. 

Os cadastros serão realizados até o dia 20 de abril ou até enquanto existirem vagas disponíveis. 

O Empreender PB é um programa do Governo da Paraíba destinado a apoiar os empreendedores paraibanos, disponibilizando financiamento de crédito (empréstimos) com taxas reduzidas de juros para pessoas físicas e jurídicas que desejam iniciar um negócio próprio ou ampliar um já existente.  Seu objetivo é incentivar o empreendedorismo, gerar empregos e renda para os paraibanos, além de desenvolver o potencial econômico de cada região do estado.

 

Você pode gostar também

João Azevêdo entrega apartamentos do Residencial Porto Resort, em João Pessoa, e comemora mais de 23 mil unidades entregues e em construção na Paraíba

admin1

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ E COORDENADOR DA APS PARTICIPAM DE EVENTO COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO

admin1

Vice-governador Lucas Ribeiro entrega creches em Salgado de São Félix e Riachão do Bacamarte — Governo da Paraíba

admin1