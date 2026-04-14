confira os clubes por região

As 17 equipes que disputarão o Campeonato Paraibano Sub-20 de 2026 já estão definidas, e os grupos Litoral/Brejo e Agreste terão mais representantes que o Sertão. A competição tem início marcado para o dia 16 de maio. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba apresenta o mapa do futebol de base no estado para a temporada.

+ Confira o regulamento da competição

Campeonato Paraibano Sub-20 2026. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

O estadual será dividido em três grupos regionalizados: Agreste, Litoral/Brejo e Sertão. Os dois primeiros grupos contarão com seis equipes cada, enquanto o terceiro terá cinco representantes.

No Agreste, estarão presentes Confiança-PB, vice-camoeão da edição de 2025, além de Desportiva Guarabira, Picuiense, Queimadense, Serrano e Treze.

O grupo Litoral/Brejo será formado por Auto Esporte-PB, Botafogo-PB, Cruzeiro-PB, Femar, Spartax e Sport Lagoa Seca.

Já o Sertão, com o menor número de participantes, contará com o atual campeão, Esporte de Patos, além de Atlético-PB, Pombal, Sabugy e Sousa.

Esporte de Patos conquistou o Campeonato Paraibano Sub-20 2025. (Foto: Wdeyvison Arruda)

Confira o mapa do Campeonato Paraibano Sub-20 2026:

Agreste

Confiança-PB;

Desportiva Guarabira;

Picuiense;

Queimadense;

Serrano;

Treze.

Litoral/Brejo

Auto Esporte-PB;

Botafogo-PB;

Cruzeiro-PB;

Femar;

Spartax;

Sport Lagoa Seca;

Sertão

Atlético-PB;

Esporte de Patos;

Pombal;

Sabugy;

Sousa.

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