confira os clubes por região
As 17 equipes que disputarão o Campeonato Paraibano Sub-20 de 2026 já estão definidas, e os grupos Litoral/Brejo e Agreste terão mais representantes que o Sertão. A competição tem início marcado para o dia 16 de maio. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba apresenta o mapa do futebol de base no estado para a temporada.
+ Confira o regulamento da competição
O estadual será dividido em três grupos regionalizados: Agreste, Litoral/Brejo e Sertão. Os dois primeiros grupos contarão com seis equipes cada, enquanto o terceiro terá cinco representantes.
No Agreste, estarão presentes Confiança-PB, vice-camoeão da edição de 2025, além de Desportiva Guarabira, Picuiense, Queimadense, Serrano e Treze.
O grupo Litoral/Brejo será formado por Auto Esporte-PB, Botafogo-PB, Cruzeiro-PB, Femar, Spartax e Sport Lagoa Seca.
Já o Sertão, com o menor número de participantes, contará com o atual campeão, Esporte de Patos, além de Atlético-PB, Pombal, Sabugy e Sousa.
Confira o mapa do Campeonato Paraibano Sub-20 2026:
Agreste
- Confiança-PB;
- Desportiva Guarabira;
- Picuiense;
- Queimadense;
- Serrano;
- Treze.
Litoral/Brejo
- Auto Esporte-PB;
- Botafogo-PB;
- Cruzeiro-PB;
- Femar;
- Spartax;
- Sport Lagoa Seca;
Sertão
- Atlético-PB;
- Esporte de Patos;
- Pombal;
- Sabugy;
- Sousa.
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