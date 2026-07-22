Prefeitura divulga resultado preliminar da segunda etapa para Educador Social Voluntário da EJA



13/04/2026 |

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A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) publicou, nesta segunda-feira (13), o resultado preliminar da segunda etapa, que compreendem as entrevistas e provas escritas, da seleção para Educador Social Voluntário da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A relação do resultado preliminar pode ser acessada pelo link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/selecao_eja/pasv/.

O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da segunda etapa poderá preencher o Anexo III acessando o link joaopessoa.pb.gov.br/selecao_eja/pasv/pdf/Anexo_III.pdf, apresentando sua justificativa e deve enviá-lo para o endereço eletrônico: [email protected].

O documento de interposição de recurso deverá ser enviado, até as 23h59, desta terça-feira (14).

Na próxima quinta-feira (16) será publicado o resultado final do Processo Seletivo. Em seguida, entre os dias 22 a 30 de abril serão feitas as entregas das fichas de matrículas dos Alfabetizandos à Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e Divisão de Educação de Jovens e Adultos (Anexo II 2026 – www.joaopessoa.pb.gov.br/selecao_eja/pasv/pdf/Anexo_II.pdf).

A formação inicial para os alfabetizadores selecionados será realizada nos dias 4 e 5 de maio.

Valor da bolsa – Os alfabetizadores voluntários não possuirão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura de João Pessoa. Será concedida uma bolsa prevista de R$ 1.281,48 que será paga diretamente ao beneficiário, mediante depósito em conta bancária indicada pelo bolsista.