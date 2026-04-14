Sedurb inicia a semana com serviços de podas de árvores em bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), inicia a semana com serviços de podas de árvores em bairros da Capital, nesta segunda-feira (13). Os trabalhos acontecem na Rua Napoleão Gomes Varela, no Bessa; e na Rua Domingos José da Paixão, em Muçumagro.

Para garantir uma cidade mais verde e linda a cada dia, as equipes da Sedurb fazem podas de árvores diariamente, incluindo as de levantamento e rebaixamento, limpeza de coqueiros e palmeiras. Além de cuidar das árvores existentes, a gestão municipal faz um chamamento à sociedade civil para que participe da campanha que busca alcançar a meta de 500 mil árvores plantadas até o final de 2030.

Trabalho conjunto – Além da Sedurb, as podas de árvores na Capital envolvem equipes da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), para os casos de supressão (corte definitivo); da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), que faz a coleta, transporte e descarte dos resíduos após a poda; e, eventualmente, da Energisa Paraíba, quando galhos de árvores estão em contato com a rede elétrica, causando perigo para os moradores e equipes envolvidas.

Como solicitar – A população pode solicitar podas de árvores e outros serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’; pela plataforma Prefeitura Conectada (https://x.gd/mF6My); ou de forma presencial, na sede da Sedurb, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Passo a passo pelo app ‘João Pessoa na Palma da Mão’:

1) Baixar e instalar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’;

2) Fazer login no app com o CPF e data de nascimento, ou conta Google;

3) No menu inferior do aplicativo, clicar em ‘Categorias’;

4) Procurar por ‘Desenvolvimento Urbano’ e clicar em ‘Poda de Árvore’;

5) Na tela seguinte, selecionar a opção ‘Poda de Árvores’;

6) Preencher todos os campos do formulário e anexar foto(s) da árvore;

7) Clicar em ‘Solicitar’ e anotar o número do protocolo.