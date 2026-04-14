Edvaldo Neto, eleito prefeito de Cabedelo, diz que quer revogar aumento do IPTU na cidade – Foto: Pedro Hugo/TV Cabo Branco.

Após ser eleito prefeito em Cabedelo na eleição suplementa deste domingo (12), Edvaldo Neto (Avante) disse que quer revogar o aumento de IPTU na cidade. Ele disse que a cobrança do imposto no município ainda não foi lançada até o momento por considerar um aumento de quase 70% algo abrupto.

Para a Rede Paraíba, o prefeito eleito ressaltou que este será um dos primeiros atos da gestão e pretende fazer o encaminhamento da revogação já na segunda-feira (13).

“E o outro ponto é também encaminhar a lei que revoga o aumento do IPTU, que nós infelizmente não lançamos o IPTU ainda porque houve uma lei que aumentou em 4,70%, de certa forma um aumento abrupto e que não corresponde à justiça fiscal que nós esperamos ter na cidade”, disse.

Outro ato prometido pelo prefeito eleito para barrar a contratação de pessoas ligadas ao crime organizado na cidade.

“O primeiro ato é encaminhar para a Câmara Municipal uma lei que proíbe a contratação de qualquer pessoa que responda por crimes afeitos ao tráfico de droga e organizações criminosas. Nós iremos encaminhar e eu tenho certeza que a Câmara irá fazer para que a gente consiga reputar 100% dentro da administração do município”, disse.

A votação

O resultado foi definido com 90,18% das urnas apuradas, às 18h. Edvaldo obteve 16.180 votos, que correspondem a 61,21% dos votos válidos, contra 10.255 votos alcançados por Wallber Virgolino, que equivalem a 38,79%. A votação chegou a 100% das urnas apuradas às 18h07.

De acordo com a apuração do TRE-PB, foram 26.435 votos válidos no total na eleição suplementar, 2.140 nulos, que correspondem a 6,96% dos votos, e 2.171 votos em branco, o que corresponde a 7,06%.

A eleição suplementar teve uma abstenção de 22.574 votantes aptos, dos 53.320 eleitores que estavam regularizados para votar.

O pleito foi realizado após determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), depois da cassação dos mandatos do então prefeito André Coutinho (Avante) e da então vice-prefeita Camila Holanda (PP).

De acordo com o TRE-PB, a diplomação do vencedor da eleição suplementar vai acontecer em 25 de maio, às 17h no Teatro Santa Catarina, em Cabedelo. A data da posse do prefeito ainda vai ser marcada pela Câmara de Vereadores da cidade.

A campanha do pleito especial de Cabedelo esse ano foi mais curta do que em eleições regulares, seguindo um calendário reduzido definido pela Justiça Eleitoral. De acordo com o TRE-PB, cerca de 53.320 eleitores estavam aptos a votar, distribuídos em 30 locais de votação e 165 seções.