Edvaldo Neto, eleito prefeito de Cabedelo, diz que quer revogar aumento do IPTU na cidade
Após ser eleito prefeito em Cabedelo na eleição suplementa deste domingo (12), Edvaldo Neto (Avante) disse que quer revogar o aumento de IPTU na cidade. Ele disse que a cobrança do imposto no município ainda não foi lançada até o momento por considerar um aumento de quase 70% algo abrupto.
Para a Rede Paraíba, o prefeito eleito ressaltou que este será um dos primeiros atos da gestão e pretende fazer o encaminhamento da revogação já na segunda-feira (13).
“E o outro ponto é também encaminhar a lei que revoga o aumento do IPTU, que nós infelizmente não lançamos o IPTU ainda porque houve uma lei que aumentou em 4,70%, de certa forma um aumento abrupto e que não corresponde à justiça fiscal que nós esperamos ter na cidade”, disse.
Outro ato prometido pelo prefeito eleito para barrar a contratação de pessoas ligadas ao crime organizado na cidade.
“O primeiro ato é encaminhar para a Câmara Municipal uma lei que proíbe a contratação de qualquer pessoa que responda por crimes afeitos ao tráfico de droga e organizações criminosas. Nós iremos encaminhar e eu tenho certeza que a Câmara irá fazer para que a gente consiga reputar 100% dentro da administração do município”, disse.
A votação
O resultado foi definido com 90,18% das urnas apuradas, às 18h. Edvaldo obteve 16.180 votos, que correspondem a 61,21% dos votos válidos, contra 10.255 votos alcançados por Wallber Virgolino, que equivalem a 38,79%. A votação chegou a 100% das urnas apuradas às 18h07.
De acordo com a apuração do TRE-PB, foram 26.435 votos válidos no total na eleição suplementar, 2.140 nulos, que correspondem a 6,96% dos votos, e 2.171 votos em branco, o que corresponde a 7,06%.
A eleição suplementar teve uma abstenção de 22.574 votantes aptos, dos 53.320 eleitores que estavam regularizados para votar.
O pleito foi realizado após determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), depois da cassação dos mandatos do então prefeito André Coutinho (Avante) e da então vice-prefeita Camila Holanda (PP).
De acordo com o TRE-PB, a diplomação do vencedor da eleição suplementar vai acontecer em 25 de maio, às 17h no Teatro Santa Catarina, em Cabedelo. A data da posse do prefeito ainda vai ser marcada pela Câmara de Vereadores da cidade.
A campanha do pleito especial de Cabedelo esse ano foi mais curta do que em eleições regulares, seguindo um calendário reduzido definido pela Justiça Eleitoral. De acordo com o TRE-PB, cerca de 53.320 eleitores estavam aptos a votar, distribuídos em 30 locais de votação e 165 seções.