‘Parabenizo quem ganhou’, diz Wallber Virgolino após perder eleição em Cabedelo – Foto: Wallber Virgolino/Instagram.

Após perder a eleição suplementar em Cabedelo, na Grande João Pessoa, Wallber Virgolino (PL) reconheceu a derrota e parabenizou o prefeito eleito, Edvaldo Neto (Avante), neste domingo (12). Ele também declarou que vai continuar cobrando melhorias na gestão pública do município.

Para a Rede Paraíba, Wallber Virgolino disse que, como mora em Cabedelo, vai fiscalizar a gestão e dar continuidade, segundo ele, ao trabalho que faz, de monitoramento.

“Eu parabenizo quem ganhou, porque Cabedelo merece um debate mais elevado, um debate sem acusações, eu não vou baixar o nível, mas não vou deixar Cabedelo, moro em Cabedelo, vou fiscalizar, vou continuar o meu trabalho cobrando melhoria na gestão pública”, ressaltou.

O candidato também declarou que se considera um vencedor na eleição suplementar pelo entendimento de que obteve um número elevado de votos na cidade.

“Toda vez que fui derrotado, saí vencedor porque eu tenho coragem. Saí de cabeça erguida. Lutei com dignidade, não comprei voto, não ameaçei ninguém. Fiz o meu trabalho. Quem votou em mim votou com convicção. Quem votou em Wallber Virgolino votou porque acreditava no sentimento de mudança. Se não foi agora, será de outra vez”, contou.

A votação

Edvaldo obteve 16.180 votos, que correspondem a 61,21% dos votos válidos, contra 10.255 votos alcançados por Wallber Virgolino, que equivalem a 38,79%. A votação chegou a 100% das urnas apuradas às 18h07.

De acordo com a apuração do TRE-PB, foram 26.435 votos válidos no total na eleição suplementar, 2.140 nulos, que correspondem a 6,96% dos votos, e 2.171 votos em branco, o que corresponde a 7,06%.

A eleição suplementar teve uma abstenção de 22.574 votantes aptos, dos 53.320 eleitores que estavam regularizados para votar.

O pleito foi realizado após determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), depois da cassação dos mandatos do então prefeito André Coutinho (Avante) e da então vice-prefeita Camila Holanda (PP).

A campanha do pleito especial de Cabedelo esse ano foi mais curta do que em eleições regulares, seguindo um calendário reduzido definido pela Justiça Eleitoral. De acordo com o TRE-PB, cerca de 53.320 eleitores estavam aptos a votar, distribuídos em 30 locais de votação e 165 seções.