TRE-PB diz que nenhuma urna foi trocada, e PM não teve ocorrências na eleição em Cabedelo

TRE-PB diz que nenhuma urna foi, e PM não teve ocorrências na eleição em Cabedelo – Foto: TRE-PB.

A Justiça Eleitoral na Paraíba informou que nenhuma urna utilizada na eleição suplementar em Cabedelo, na Grande João Pessoa, precisou ser trocada durante o pleito, ao passo que a Polícia Militar divulgou que não identificou nenhuma ocorrência relacionada a votação neste domingo (12). Edvaldo Neto (Avante) foi eleito com 61,21% dos votos válidos.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), as 180 urnas eletrônicas utilizadas operaram sem problemas em todas as 163 seções. Houve ainda o suporte de 80 voluntários de apoio logístico para que a transmissão dos resultados ocorresse de forma célere. Edvaldo Neto foi declaro vencedor às 18h, com 90,18% das urnas apuradas, uma após o fechamento da votação.

“Tivemos uma eleição rápida e bastante tranquila, exatamente como planejávamos”, afirmou a juíza titular da 57ª Zona Eleitoral, Thana Michelle Carneiro Rodrigues.

Com nenhuma das urnas apresentando problemas, não foi necessária a utilização de uma das 17 urnas de contigência, que estavam aptas para substituir as titulares caso houvesse necessidade no pleito.

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Também conforme o TRE-PB, houve o monitoramento dos arredores dos principais colégios eleitorais com mais de 50 câmeras de alta definição integradas ao Centro de Comando e Controle. Nenhuma intercorrência foi identificada.

“Faço uma avaliação muito positiva. Sob o comando da doutora Thana, nós conseguimos fazer uma eleição dentro da nossa visão, uma eleição tranquila, sem nenhuma intercorrência”, afirmou o presidente do órgão, Márcio Murilo.

Cerca de 500 mesários participaram da eleição suplementar distribuídos em 30 locais de votação e 165 seções.

Não houve ocorrências relacionadas ao pleito, diz Polícia Militar

Não houve ocorrências relacionadas ao pleito, diz Polícia Militar – Foto: Polícia Militar da Paraíba.

No balanço da Polícia Militar, que foi responsável pela segurança da eleição suplementar em Cabedelo, a corporação disse que não houve ocorrências relacionadas a votação. Foram mobilizados cerca de 190 policiais a mais, por dia, para garantir a ordem pública desde dias atrás.

De acordo com o comando de policiamento do 21º Batalhão da Polícia Militar, foi registrada uma denúncia de suposta coação de eleitores no bairro Salinas Ribamar. Porém, após a idade de policiais ao local, não foi constado qualquer movimentação irregular. No local não havia locais de votação.

“O resultado foi bastante satisfatório, porque não registramos nenhuma ocorrência no perímetro de Cabedelo. Nenhuma ocorrência eleitoral, nada que viesse a alterar o andamento da eleição, que foi considerada bastante tranquila”, destacou o comandante-geral da PM, o coronel Ronildo.

A operaçõa da PM montada para a eleição em Cabedelo envolveu mais de 570 policiais militares, reforçando a segurança nas 163 seções eleitorais organizadas em mais de 30 locais de votação.