Por MRNews



Cartões que pontuam 1 ponto por real voltam ao radar com dólar a R$ 5

O cenário atual do câmbio tem provocado mudanças importantes no comportamento de quem busca acumular milhas no Brasil. Com o dólar na casa dos R$ 5, cartões que oferecem pontuação por real gasto voltaram a ganhar destaque — trazendo à memória o sucesso do antigo Pão de Açúcar Itaucard, que por anos foi referência entre os brasileiros.

Atualmente, dois cartões começam a se destacar nesse contexto: o Cartão Caixa Ícone e o Cartão BRB Dux.

Entenda por que o dólar impacta tanto nas milhas

Grande parte dos cartões de crédito no Brasil utiliza a conversão em dólar para calcular a pontuação, oferecendo entre 2 e 3 pontos por dólar gasto. No entanto, com a moeda americana valorizada, o acúmulo real acaba sendo reduzido.

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Por exemplo:

Um cartão que oferece 2 pontos por dólar

Com o dólar a R$ 5

➡️ O cliente acumula cerca de 0,4 ponto por real

Já nos cartões com pontuação por real, a lógica é mais direta:

1 ponto por real gasto

➡️ Acúmulo mais previsível e, muitas vezes, superior

Essa diferença tem feito com que consumidores reavaliem suas estratégias.

Cartão Caixa Ícone ganha espaço

O Caixa Ícone surge como uma alternativa interessante para quem busca maior eficiência no acúmulo de pontos.

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Destaques:

Até 1 ponto por real gasto

Programa de recompensas próprio

Perfil voltado para clientes de renda mais elevada

Pontos a considerar:

Anuidade considerada alta

Benefícios ainda limitados em comparação a cartões mais exclusivos

Mesmo assim, o modelo de pontuação o coloca em evidência no cenário atual.

Cartão BRB Dux também entra no radar

Já o BRB Dux é um cartão conhecido pelo seu alto nível de exclusividade e benefícios premium.

Diferenciais:

Acesso ilimitado a salas VIP

Programa de pontos competitivo

Benefícios voltados para viagens e experiências

Embora sua pontuação base seja atrelada ao dólar, o cartão pode se tornar extremamente atrativo em campanhas promocionais, chegando a níveis de acúmulo bastante elevados.

A comparação com o passado

O sucesso do Pão de Açúcar Itaucard não aconteceu por acaso. O modelo simples de pontuação por real facilitava o entendimento do consumidor e garantia um acúmulo consistente, independentemente da variação cambial.

Agora, com o dólar elevado, esse tipo de estratégia volta a fazer sentido para muitos brasileiros.

Vale a pena optar por esses cartões?

A escolha depende do perfil de consumo, mas alguns pontos podem ajudar na decisão:

Quem concentra gastos em reais pode se beneficiar mais

Quem busca previsibilidade no acúmulo tende a preferir essa modalidade

Já quem valoriza benefícios premium pode optar por cartões mais tradicionais

Conclusão

O aumento do dólar trouxe de volta uma discussão importante no mercado de cartões de crédito: a eficiência da pontuação por real. Produtos como o Cartão Caixa Ícone e o Cartão BRB Dux mostram que esse modelo ainda tem espaço e pode ser vantajoso em determinados cenários.

Para quem acompanha o universo das milhas e busca economizar em viagens, vale a pena analisar com atenção essas opções e entender qual delas se encaixa melhor no seu perfil.

Tags:

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