Por MRNews



Sem saber que estava ao vivo, Marciele surpreende com declaração ao deixar o BBB26

A eliminação de Marciele no BBB26 movimentou o público na tarde deste domingo (12) e marcou mais um momento decisivo na reta final do reality. A participante deixou a casa após enfrentar um paredão tenso contra Leandro Boneco e Gabriela, em uma disputa que evidenciou a rejeição do público.

Marciele recebeu 59,34% dos votos, sendo a escolhida para deixar o programa. Já Boneco somou 37,62%, enquanto Gabriela teve apenas 3,04%, permanecendo com folga na competição.

📊 Como foi a formação do 15º Paredão

A berlinda que resultou na eliminação de Marciele começou a ser desenhada com decisões estratégicas dentro da casa. O líder da semana, Juliano Floss, indicou diretamente Gabriela, colocando a sister na zona de risco.

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Já Marciele acabou sendo a mais votada pelos colegas de confinamento, após um desempate decidido pelo voto de minerva, o que a colocou em uma posição delicada no jogo.

Outro momento importante foi a dinâmica do contragolpe. Milena teve papel fundamental ao escolher quem teria esse poder e optou por beneficiar Marciele. A participante, por sua vez, puxou Leandro Boneco para o paredão, completando a formação.

🎥 Declaração inesperada ao vivo

Um dos momentos mais comentados da eliminação aconteceu logo após o anúncio oficial. Sem perceber que já estava sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil, Marciele fez uma declaração espontânea antes de deixar a casa.

A naturalidade da fala chamou atenção do público nas redes sociais, já que a sister demonstrou tranquilidade mesmo diante da eliminação. A reação também reforçou a percepção de que ela já esperava pelo resultado.

🔥 Impacto no jogo

Com a saída de Marciele, o BBB26 entra em uma fase ainda mais intensa e estratégica. A cada semana, as alianças ficam mais frágeis e os participantes precisam se reposicionar rapidamente.

A eliminação também mexe diretamente com o equilíbrio do jogo, já que reduz opções de voto e altera dinâmicas internas entre grupos e rivais.

Ainda neste domingo, os brothers e sisters enfrentam uma nova Prova do Líder, seguida da formação de mais um paredão, acelerando o ritmo da competição rumo à grande final.

📺 Reta final promete fortes emoções

Com menos participantes na casa, cada decisão passa a ter um peso ainda maior. O público, por sua vez, segue atento a cada movimento, influenciando diretamente os rumos do reality.

A saída de Marciele marca não apenas o fim de sua trajetória, mas também o início de uma nova fase no jogo, onde estratégia, alianças e posicionamento serão determinantes para quem deseja chegar até a final do programa.

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