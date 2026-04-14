João Pessoa registra média de 29,8 mm de chuvas e Defesa Civil segue em estado de atenção

Com um alerta de chuvas intensas em vigor, emitido neste domingo (12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e válido até as 10h, desta segunda-feira (13), João Pessoa registrou a média de 29,8 mm de chuvas nas últimas 24 horas – até as 17h45, deste domingo -, segundo dados obtidos das plataformas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

As equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) seguem em estado de atenção e neste fim de semana interditaram três imóveis. Neste domingo, um restaurante localizado na Orla, em Tambaú, foi interditado de forma preventiva devido ao colapso parcial do muro de um terreno vizinho. No Miramar, uma casa foi parcialmente interditada devido ao afundamento de parte do quintal causado por uma fossa desativada que cedeu. Não foi necessário realocar os moradores.

Já no sábado (11), houve a interdição total de uma casa em Mandacaru, que está com o teto comprometido devido à infestação de cupins e afundamento de parte do piso, oferecendo risco à habitabilidade. A moradora foi levada para casa de amigos.

Segundo o coordenador da Compdec-JP, Kelson Chaves, o trabalho e o esforço de todo o Sistema Municipal de Proteção e Defesa é permanente. “Nós simplesmente não paramos. Dia e noite, sábados, domingos, feriados, dias santos, não importa. Faça sol ou chuva, nossas equipes permanecerão atentas e dispostas servindo à população. Não arredaremos um milímetro sequer, na busca incessante de proteger a todos e preservar vidas, seguindo prontamente a recomendação do prefeito Leo Bezerra. A Defesa Civil não para nunca”, reforçou o coordenador.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, ininterruptas. Em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone emergencial 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore. Se quiser receber avisos ou alertas sobre o tempo em nossa cidade, envie uma mensagem de texto(SMS), contendo o CEP de sua rua, para o número 40199. Você será informado, todas as vezes que alguma mundana mais severa no clima, esteja para atingir nossa cidade.