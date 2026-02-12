veja entidades que podem emitir em João Pessoa e Campina Grande

Divulgação

João Pessoa e Campina Grande já definiram quais serão as entidades habilitadas para a emissão da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 2026, documento exigido para o acesso à meia-passagem no transporte público e a outros direitos garantidos aos estudantes. As autorizações foram divulgadas pelos órgãos responsáveis nos dois municípios.

Na capital paraibana, o Procon-JP concluiu o processo de credenciamento e habilitou quatro entidades representativas para a confecção e emissão da Carteira Estudantil 2026. O resultado final foi publicado no dia 23 de janeiro.

Entre as habilitadas estão duas entidades secundaristas e duas universitárias:

Secundaristas

UESP (União dos Estudantes Secundaristas da Paraíba)

UEEP (União Estadual dos Estudantes da Paraíba)

Universitárias

CUC (Conselho Universitário de Carteiras)

UEE (União Estadual dos Estudantes)

Segundo o Conselho Universitário de Carteiras (CUC) em João Pessoa, apesar de a emissão já estar autorizada, o início da confecção das novas carteiras deve ocorrer entre o fim de fevereiro e o início de março. As carteiras de 2025 permanecem válidas até março de 2026.

Em Campina Grande, três entidades foram habilitadas para a emissão da CIE 2026:

União Estadual dos Estudantes (UEE)

Diretório Central dos Estudantes da UFCG (DCE-UFCG)

Conselho Universitário de Carteiras (CUC)

No município, a emissão começa nesta segunda-feira (9) e traz uma mudança inédita: a integração da carteira estudantil ao cartão de transporte público Nubus. A partir de agora, o estudante não precisará mais portar dois documentos, já que a carteira passa a funcionar também como cartão para acesso e recarga da meia-passagem.

Para emitir a carteira integrada em Campina Grande, o estudante deve comparecer ao Posto de Atendimento do Nubus, no Terminal de Integração (Parque Evaldo Cruz), apresentando:

Documento oficial com foto

Comprovante de matrícula

Declaração escolar, para estudantes do ensino básico

RDM, para universitários da UEPB

A taxa de emissão é de R$ 35, para solicitações realizadas até o dia 20 de março, conforme termo de ajustamento de conduta.