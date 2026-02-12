veja entidades que podem emitir em João Pessoa e Campina Grande
João Pessoa e Campina Grande já definiram quais serão as entidades habilitadas para a emissão da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 2026, documento exigido para o acesso à meia-passagem no transporte público e a outros direitos garantidos aos estudantes. As autorizações foram divulgadas pelos órgãos responsáveis nos dois municípios.
Na capital paraibana, o Procon-JP concluiu o processo de credenciamento e habilitou quatro entidades representativas para a confecção e emissão da Carteira Estudantil 2026. O resultado final foi publicado no dia 23 de janeiro.
Entre as habilitadas estão duas entidades secundaristas e duas universitárias:
Secundaristas
- UESP (União dos Estudantes Secundaristas da Paraíba)
- UEEP (União Estadual dos Estudantes da Paraíba)
Universitárias
- CUC (Conselho Universitário de Carteiras)
- UEE (União Estadual dos Estudantes)
Segundo o Conselho Universitário de Carteiras (CUC) em João Pessoa, apesar de a emissão já estar autorizada, o início da confecção das novas carteiras deve ocorrer entre o fim de fevereiro e o início de março. As carteiras de 2025 permanecem válidas até março de 2026.
Em Campina Grande, três entidades foram habilitadas para a emissão da CIE 2026:
- União Estadual dos Estudantes (UEE)
- Diretório Central dos Estudantes da UFCG (DCE-UFCG)
- Conselho Universitário de Carteiras (CUC)
No município, a emissão começa nesta segunda-feira (9) e traz uma mudança inédita: a integração da carteira estudantil ao cartão de transporte público Nubus. A partir de agora, o estudante não precisará mais portar dois documentos, já que a carteira passa a funcionar também como cartão para acesso e recarga da meia-passagem.
Para emitir a carteira integrada em Campina Grande, o estudante deve comparecer ao Posto de Atendimento do Nubus, no Terminal de Integração (Parque Evaldo Cruz), apresentando:
- Documento oficial com foto
- Comprovante de matrícula
- Declaração escolar, para estudantes do ensino básico
- RDM, para universitários da UEPB
A taxa de emissão é de R$ 35, para solicitações realizadas até o dia 20 de março, conforme termo de ajustamento de conduta.