Alerta do Inmet prevê chuvas até o fim do domingo e equipes da Prefeitura mantêm plantão

A madrugada foi, mais uma vez, de muita chuva em João Pessoa. Até as 23h59 deste domingo (8), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuvas intensas, podendo chover entre 20 e 30 milímetros por hora com ventos de até 60 km/h, como informa o alerta amarelo emitido pelo órgão nesse sábado (7). Apesar disso, o acúmulo de água reduziu e, nas últimas 24 horas, o registro foi de 24,6 milímetros, até as 11h50 deste domingo (8).

Para que os efeitos dos índices pluviométricos sejam minimizados na cidade, a Prefeitura mantém todas as equipes das secretarias que trabalham em conjunto com a Defesa Civil – infraestrurura, urbanização, limpeza urbana e mobilidade – de plantão.

Na Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), todos permanecem em estado de atenção para atender as possíveis demandas que porventura surgirem e assegurar o bem-estar da população, principalmente das pessoas que residem em áreas próximas às barreiras e encostas, bem como nas comunidades ribeirinhas.

A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas adotem medidas de proteção e segurança, evitando atravessar áreas com acúmulo de água ou inundadas, ter cuidado ao usar eletroeletrônicos ou ao abrigar-se sob árvores durante a chuva, observar nível dos rios e possíveis alterações em barreiras e encostas, abandonando imediatamente os possíveis trechos em risco.

A Defesa Civil funciona 24 horas e em caso de necessidade deve ser acionada pelos números 98831-6885 (WhatsApp) e 199 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Queda de árvores – Na noite desse sábado (7), em decorrência das chuvas, parte de uma árvore tombou na Avenida Epitácio Pessoa, no Bairro dos Estados, e acabou interditando um lado da via. O Corpo de Bombeiros já fez a retirada da árvore do local e liberou a avenida.

Em caso de queda de árvore, como esse, a população pode ligar para 3218-9208, que funciona como WhatsApp. Também é possível enviar a demanda através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Limpeza de galerias – A limpeza e desobstrução de galerias continuam sendo realizadas neste domingo (8). Todas as equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) permanecem em alerta, caso a intensidade da chuva aumente. O pessoal realiza operação, desde a sexta-feira (6), para que os pontos de alagamento possam ser solucionados. Para o trabalho são utilizados caminhões hidrojato equipados com sistema de água em alta pressão para limpeza, desobstrução de tubulações, bueiros e galerias.

Trânsito – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) mantém agentes atuando em campo e também no Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT), realizando o monitoramento contínuo do trânsito. Em caso de urgências, a população deve entrar em contato ligando 3213-7188 ou enviando mensagem pelo WhatsApp (83) 98760-2134.