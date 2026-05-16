Por MRNews



Vídeo mostra cachorro Orelha andando após horário apontado como o do ataque e reacende debate sobre o caso

O caso do cachorro comunitário Orelha, que comoveu o país após a denúncia de agressões em Florianópolis (SC), ganhou um novo capítulo. A defesa do adolescente apontado como responsável pelo ataque divulgou um vídeo que passou a integrar oficialmente a discussão sobre a cronologia dos fatos investigados pela Polícia Civil.

Segundo os advogados, as imagens mostram Orelha caminhando normalmente pelas ruas do bairro por volta das 7h do dia 4 de janeiro, horário posterior ao período indicado inicialmente pela investigação como o provável momento da agressão, estimado em torno das 5h30 da manhã.

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Defesa questiona linha do tempo da investigação

O inquérito policial foi concluído na terça-feira (3), com pedido de internação provisória do adolescente. No entanto, a defesa sustenta que o jovem não participou das agressões e afirma que o vídeo enfraquece a linha do tempo apresentada pelas autoridades.

Nas imagens, dois cães aparecem na calçada, e Orelha surge à esquerda, saindo de um arbusto antes de seguir pela rua, aparentando mobilidade. Para os advogados, o registro indica que o animal ainda circulava pela vizinhança após o horário considerado crítico pela investigação.

O advogado Alexandre Kale, em entrevista à NSC TV, destacou que não há registros visuais do momento exato da agressão nem testemunhas diretas do ocorrido. Ele também ressaltou a dificuldade em estabelecer com precisão o momento da morte do cachorro, já que Orelha ficou desaparecido por um período considerável.

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Polícia confirma autenticidade do vídeo, mas mantém posição

A delegada responsável pelo caso, Mardjoli Valcareggi, confirmou a autenticidade das imagens divulgadas pela defesa. No entanto, ela esclareceu que a Polícia Civil nunca afirmou que o animal tenha morrido imediatamente após a agressão.

De acordo com a delegada, testemunhas relataram ter visto Orelha ferido ainda no dia 4 de janeiro. Já no dia seguinte, pessoas envolvidas no resgate perceberam uma piora significativa em seu estado de saúde. Laudos e depoimentos indicam que a lesão teria evoluído ao longo de cerca de dois dias, o que seria compatível com uma agressão ocorrida anteriormente.

Além disso, a Polícia Civil informou que analisou imagens de câmeras de segurança da região, que apontariam contradições no depoimento do adolescente, reforçando os indícios reunidos durante a investigação.

Caso segue gerando comoção nacional

O caso de Orelha segue provocando forte comoção e debates sobre maus-tratos a animais, responsabilização criminal e a importância de investigações técnicas detalhadas. Enquanto a defesa insiste na fragilidade das provas, a Polícia Civil mantém a convicção de que o conjunto de indícios sustenta a responsabilização do jovem.

A investigação agora segue para as próximas etapas judiciais, enquanto o caso continua mobilizando a opinião pública em todo o país.

Tags: Brasil, caso Orelha, cachorro Orelha, investigação policial, Santa Catarina, maus-tratos a animais, Florianópolis

Por EBC,