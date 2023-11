QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E TELA QUENTE?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, SEGUNDA (27/11)

A programação da Rede Globo para ESSA semana promete uma diversidade de conteúdos, desde filmes emocionantes até programas de entretenimento e informação. Vamos explorar o que está reservado para os telespectadores nestes dois dias repletos de atrações.

Título: Uma Jornada Vibrante: Explorando a Programação da Globo em 27/11/2023

A programação da Rede Globo para a segunda-feira, 27 de novembro de 2023, promete uma jornada envolvente, desde as primeiras horas da madrugada até as comédias na madrugada. Vamos percorrer os destaques dessa emocionante jornada televisiva.

**04:00 – Hora Um**

Iniciando o dia nas primeiras horas da manhã, “Hora Um” traz as principais notícias nacionais e internacionais, mantendo os telespectadores informados antes do amanhecer.

**06:00 – Bom Dia Praça**

“Bom Dia Praça” surge com informações locais, proporcionando um começo acolhedor para os telespectadores, destacando eventos e notícias relevantes da região.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

A manhã ganha ritmo com “Bom Dia Brasil”, oferecendo uma visão abrangente das notícias do Brasil e do mundo, mantendo o público atualizado.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

“Encontro” com Patrícia Poeta proporciona uma mistura cativante de entretenimento, entrevistas e debates sobre temas variados, conectando-se com a audiência.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro José comandam o “Mais Você”, um programa repleto de culinária, dicas e entrevistas, garantindo um ambiente descontraído para os telespectadores.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

A primeira edição do “Praça TV” traz notícias locais, mantendo a comunidade informada sobre os acontecimentos regionais.

**13:00 – Globo Esporte**

Os amantes do esporte têm seu espaço com o “Globo Esporte”, que destaca as últimas notícias, análises e entrevistas sobre o universo esportivo.

**13:25 – Jornal Hoje**

“Jornal Hoje” entra em cena, oferecendo uma atualização completa das notícias do dia, mantendo os telespectadores informados durante a tarde.

**14:45 – Mulheres de Areia**

A novela “Mulheres de Areia” leva os telespectadores a uma trama envolvente cheia de romance e reviravoltas.

**15:25 – Sessão da Tarde – O Diabo Veste Prada**

A tarde fica mais charmosa com “O Diabo Veste Prada” na “Sessão da Tarde”, trazendo moda, drama e comédia para a tela.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical**

A sessão “Vale a Pena Ver de Novo” resgata “Paraíso Tropical”, proporcionando uma viagem nostálgica para os telespectadores.

**17:35 – Vale a Pena Ver de Novo – Mulheres Apaixonadas**

A saga continua com “Mulheres Apaixonadas”, mantendo o público ligado às tramas emocionantes.

**18:25 – Elas Por Elas**

“Elas Por Elas” destaca histórias envolventes, explorando a força e a sensibilidade feminina em diferentes contextos.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

A segunda edição do “Praça TV” reforça as notícias locais, mantendo a conexão com a comunidade.

**19:40 – Fuzuê**

“Fuzuê” entra em cena, proporcionando diversão e descontração com um olhar humorístico sobre o cotidiano.

**20:30 – Jornal Nacional**

O “Jornal Nacional” traz as principais notícias do Brasil e do mundo, consolidando-se como um dos programas mais assistidos do país.

**21:20 – Terra e Paixão**

A novela “Terra e Paixão” mergulha os telespectadores em tramas intensas, explorando os diferentes aspectos das relações humanas.

22:25 – Tela Quente – Estrelas Além Do Tempo

A “Tela Quente” exibe “Estrelas Além Do Tempo”, proporcionando uma noite cinematográfica com uma história inspiradora.

**00:15 – Jornal da Globo**

O “Jornal da Globo” fecha o dia com análises aprofundadas e uma visão completa dos acontecimentos mais marcantes.

**01:05 – Conversa com Bial**

“Conversa com Bial” traz entrevistas e debates instigantes, oferecendo uma perspectiva única sobre diversos temas.

**01:45 – Fuzuê**

A diversão continua com mais um episódio de “Fuzuê”, garantindo risadas nas madrugadas.

**02:30 – Comédia Na Madruga I e II**

A madrugada é preenchida com risadas graças às sessões de “Comédia Na Madruga I e II”, proporcionando um final leve e descontraído para o dia.

A programação da Globo para o dia 27/11/2023 promete uma jornada emocionante, oferecendo uma variedade de conteúdos para todos os gostos e momentos do dia.