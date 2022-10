Assista Marcílio Dias x Carlos Renaux AO VIVO AGORA COM IMAGENS COPA SANTA CATARINA SC, HOJE (28/10), PALPITES – BOLA ROLANDO

A partida entre Marcílio Dias x Carlos Renaux acontece HOJE (28/10) às 20:30 hs. O mandante da partida é o Marcílio que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pela COPA SC de 2022.

20:30 Marcílio Dias x Carlos Renaux Semifinal ao vivo

A FCFTV é o novo canal oficial da Federação Catarinense de Futebol para transmissão ao vivo das competições. Idealizada em 2020, em parceria com a SST, tem a missão de expandir o futebol de Santa Catarina para o mundo todo através da internet, mantendo vívidos os ideais de fortalecer e valorizar o futebol daqui.

Onde assistir Marcílio Dias x Carlos Renaux AO VIVO

Onde assistir Marcílio Dias x Carlos Renaux AO VIVO

Todos os jogos dos grandes de SC serão transmitidos pelo Pay Per View do Premiere e TVN Esportes.

Transmissão: FCF TV (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL TV): SIM, YOUTUBE DOS TIMES: não

PALPITES

20:00 Figueirense 2 x 0 Hercílio Luz Semifinal 20:30 Marcílio Dias 1 x 1 Carlos Renaux Semifinal

Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

A COPA SC

A Copa Santa Catarina é o segundo mais importante torneio de futebol de Santa Catarina, atrás apenas do Campeonato Catarinense. Durou de 1990 a 1998, quando foi paralisada. Retornou em 2006 e serviu para definir o primeiro representante catarinense à última divisão nacional do ano seguinte. Wikipédia Fundação: 1990 Maior vencedor: Brusque (5 vezes) Primeiro vencedor: Figueirense (1990) Último vencedor: Brusque (2019) – RELEMBRE

Mais detalhes sobre o Campeonato Catarinense

As fases eliminatórias do campeonato (quartas de final, semifinal e finais) serão disputadas em jogos de ida e volta. O Criciúma e o Metropolitano estão fora da disputa em 2022 porque foram rebaixados em 2021. Já o Camboriú e o Barra conquistaram acesso na segunda divisão e garantiram sua presença na elite de 2022. O Congresso Técnico do campeonato foi realizado na sede da Federação Catarinense de Futebol (FCF), que fica em Balneário Camboriú, no começo do mês de novembro.

O presidente da FCF, Rubens Angelotti, comandou o encontro que contou também com a participação do diretor do Departamento de Arbitragem, Marco Antônio Martins, diretor de competições principais, Fábio Nogueira, e com o procurador jurídico, Rodrigo Capella.

A competição contará com a participação de dose times, sendo eles: Avaí, Barra FC, Brusque, Camboriú, Chapecoense, Concórdia, Figueirense, Hercílio Luz, Joinville, Juventus, Marcílio Dias e Próspera.

A temporada de 2022 do campeonato Catarinense será iniciada no dia 19 de janeiro, às 19h30min, com a Recopa Catarinense, que será disputada entre o Avaí e o campeão da Copa Santa Catarina. A partida será realizada no estádio da Ressacada.

O campeonato Catarinense da série A 2022 será distribuído da seguinte maneira: 1ª fase – será realizada entre os dias 23/01 a 06/03. Quartas de final – realizadas entre os dias 13/03 e 20/03. Semifinal – realizada entre os dias 23/03 e 27/03. E a final – realizada entre os dias 30/03 e 03/04.

