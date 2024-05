Bahia x CRB – Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2024, HOJE (26/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2024 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Bahia x CRB é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE (26/04) às 18 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Bahia que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Bahia x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (26), Bahia e CRB travam um emocionante duelo às 18h na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste. O Bahia busca o seu quinto título na competição, enquanto o CRB almeja uma conquista inédita. Quem sair vitorioso deste confronto enfrentará Sport ou Fortaleza na grande final.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SBT e pela plataforma de streaming DAZN.

Como chega o Bahia

O Bahia, ao lado do rival Vitória, é o maior campeão da Copa do Nordeste, com quatro títulos, e tem a oportunidade de se tornar o maior vencedor isolado do torneio. A equipe vive um momento positivo, dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro com o Athletico Paranaense e avançando para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Para este confronto decisivo, o técnico Rogério Ceni terá desfalques importantes, como Everaldo, Ryan e Acevedo, todos por motivos de lesão. Além disso, o lateral esquerdo Iago ainda não estará disponível devido a questões de regularização.

Como chega o CRB

O CRB busca sua primeira conquista na Copa do Nordeste, sendo seu melhor desempenho o vice-campeonato em 1994, quando perdeu para o Sport. Apesar de não apresentar uma boa campanha na Série B, o Galo tem se destacado nas competições de mata-mata, eliminando o Botafogo-PB nas quartas de final e avançando para as oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Ceará.

Para o confronto contra o Bahia, o técnico Daniel Paulista enfrenta a dúvida na lateral-esquerda devido à lesão de Willian Formiga. O substituto natural, Jorge, não foi inscrito a tempo na Copa do Nordeste, então Matheus Ribeiro é o favorito para ocupar a vaga.

Ficha Técnica

– **Data e Horário:** 26/05/2024, às 18h (de Brasília)

– **Local:** Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

– **Bahia:** Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly; Thaciano, Ademir (Biel). Técnico: Rogério Ceni.

– **CRB:** Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão, Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro, Gegê; Labandeira, Léo Pereira, Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

– **Árbitro:** Fabio Augusto Santos de Sá Junior (SE)

– **Assistentes:** Daniel Vidal Pimentel (SE) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

– **VAR:** Thayslane de Melo Costa (SE)

Esteja preparado para uma tarde de emoções e torça pelo seu time favorito nesta disputa eletrizante pela vaga na grande final da Copa do Nordeste.