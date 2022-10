Nos três turnos

Atividades do ‘Saúde em Movimento’ acontecem normalmente nesta segunda e terça-feira

29/10/2022 | 15:00 | 35

O programa Saúde em Movimento, que leva atividades físicas de forma gratuita à população em espaços públicos de João Pessoa, segue com suas ações normais nesta segunda (31) e terça-feira (1º). No entanto, devido ao feriado prolongado, os encontros só retornam na próxima segunda-feira (7).

A ação, que é realizada pela Prefeitura de João Pessoa, numa parceria das Secretarias de Saúde (SMS) e de Educação e Cultura (Sedec), conta com aulas em mais de 30 pontos, como praças, Academias de Saúde e Unidades de Saúde da Família. Pela manhã, as atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h30. Já nos turnos da tarde e noite, as aulas são de segunda a quinta-feira, das 17h às 19h.

“Na segunda e terça-feira vamos funcionar normalmente, levando saúde e qualidade de vida para a população de João Pessoa. Depois disso, os profissionais terão uma folga devido ao feriado, mas na segunda-feira, dia 7 de novembro, voltamos com tudo”, explicou o coordenador do projeto, Nicolas Travassos.

Qualidade de vida – O Saúde em Movimento beneficia uma média de 4 mil pessoas, melhorando significativamente a qualidade de vida da população e reduzindo doenças oriundas do sedentarismo. O programa também tem como objetivo criar o hábito da prática da atividade física como prevenção à saúde.

Pontos fixos – Os locais onde são realizadas as aulas podem ser conferidos no link.