análise tática detalha forças e vulnerabilidades de Treze e Campinense

Uma das maiores rivalidades do futebol paraibano entrará em campo neste domingo (8), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. Treze e Campinense escreverão mais uma história importante do Clássico dos Maiorais. E o Jornal da Paraíba traz uma análise dos pontos fortes e fracos das equipes para o duelo que promete parar Campina Grande.

Arte / Cisco Nobre

Vice-líder do Estadual, com nove pontos, o Treze chega animado após a vitória na última rodada, sobre o Confiança-PB por 1 a 0. Um dos pontos fortes do time é o sistema defensivo, que sofreu apenas cinco gols até aqui. Apenas o Atlético-PB levou menos, com quatro.

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No ataque, o Alvinegro não tem a mesma efetividade do rival, mas um dos pontos fortes são as pontas, com os atacantes Pedro Igor e Silvano, ambos com dois gols no campeonato. O jogo ofensivo do Galo passa muito pelos pés dos dois atletas, que são municiados pelo meia Thiago Alagoano.

Pedro Igor comemora gol de falta do Treze sobre o Serra Branca na estreia do Paraibano 2026. (Foto: Daniel Vieira/Treze)

O Campinense vem na contramão do Treze na questão defensiva. Com sete gols sofridos, a defesa da equipe raposeira por Evaristo Piza só foi menos vazada que as de Pombal e Confiança-PB, que lutam na parte de baixo para escapar do rebaixamento.

Por outro lado, o ataque da Raposa é o mais efetivo da competição, com 11 gols. A ofensividade da equipe passa pelo DNA do técnico Evaristo Piza, que é conhecido por montar equipes que jogam para frente.

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Um dos pontos mais fortes deste setor é o lado direito do ataque, com a parceria entre o lateral-direito Augusto Recife e o ponta Vitinho. Na última rodada, na goleada sobre o Botafogo-PB por 4 a 1, os quatro gols da equipe saíram pelo setor e o meia Éverton Heleno foi decisivo, marcando três gols.

Éverton Heleno em vitória do Campinense sobre o Botafogo-PB. (Foto: Estefinho Francelino / Campinense)

Treze e Campinense medem forças neste domingo (8), às 18h, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O duelo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Paraibano, terá transmissão ao vivo das TVs Cabo Branco e Paraíba.

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