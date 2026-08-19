Ação Social reúne serviços públicos no Parque Lageado – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura de Campo Grande participou, nesta quinta-feira (5), da Feira da Cidadania, realizada no CEU das Artes, no Parque Lageado. O evento levou à população serviços públicos essenciais, gratuitos e sem necessidade de agendamento prévio.

A ação foi promovida pelo Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado. A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Camilla Nascimento, representou a prefeita Adriane Lopes. Também esteve presente o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.

Para a vice-prefeita, a atuação conjunta fortalece a rede de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social. “Esta é uma oportunidade de aproximar os serviços essenciais da nossa gente e de também trazermos nossas demandas. Este espaço físico é muito mais do que um simples local de atendimento, é um canal importante para alcançar nossa população e atender o máximo de demandas possível. Esse é o olhar que nós gestores precisamos ter, porque o que as pessoas precisam é que as ações cheguem até elas”, afirmou.

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Camilla Nascimento também destacou a importância do CEU das Artes do bairro Lageado, onde funciona o Cras Rosa Adri. O espaço foi inaugurado no ano passado, por meio de parceria com o Governo Federal, e atualmente atende mais de 16 mil moradores da região.

O ministro Guilherme Boulos ressaltou que, além da oferta de serviços, a Feira da Cidadania também busca reunir as demandas da comunidade. “Estamos aqui para escutar, ver a realidade das pessoas e encaminhar as soluções. Estou muito feliz em ver o trabalho realizado aqui neste espaço”, pontuou.

Assistência Social

Os serviços relacionados ao Cadastro Único estiveram entre os mais procurados pela população. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) organizou uma equipe de entrevistadores sociais para atuar exclusivamente na atualização cadastral e na inclusão de famílias no sistema, que é a porta de entrada para programas sociais. A expectativa foi atender cerca de 300 famílias ao longo da ação.

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Atendida nas primeiras horas do evento, a dona de casa Maria Aparecida Rodrigues buscou informações sobre programas sociais e orientações sobre o Benefício de Prestação Continuada (LOAS), recebido por seu cunhado, do qual é tutora. “Achei uma maravilha essa ação porque pude resolver tudo no mesmo lugar. Fui muito bem atendida aqui no Cadastro. Todos tiveram muita paciência para me explicar sobre os documentos que preciso providenciar para desbloquear o benefício do meu cunhado”, relatou.

A dona de casa Gisele Souza do Carmo também avaliou positivamente o atendimento recebido. Ela conseguiu regularizar pendências relacionadas ao CPF do filho, que não constava no Cadastro Único. “Deu tudo certo e fiquei muito satisfeita com a agilidade do atendimento”, afirmou.

Durante a visita ao espaço do Cadastro Único, a vice-prefeita Camilla Nascimento apresentou o fluxo de atendimento das 21 unidades de Cras do município e destacou que, atualmente, cerca de 180 mil famílias estão inscritas no CadÚnico em Campo Grande, sendo aproximadamente 50 mil beneficiárias do Bolsa Família.

Além do Cadastro Único, a Prefeitura de Campo Grande ofertou atendimentos nas áreas da Saúde, Causa Animal, Vigilância em Zoonoses, Habitação, Trabalho, Cidadania, Jurídico e Ouvidoria Itinerante, por meio de estandes e unidades móveis.