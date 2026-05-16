veja como assistir à partida do Campeonato Paraibano

O Campeonato Paraibano 2026 está a todo vapor. Pela 8ª rodada temos o duelo entre Serra Branca e Nacional de Patos, com bola rolando no Estádio Amigão, em Campina Grande, às 19h30 desta segunda-feira (9). O confronto tem transmissão no ge.

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Arte / Cisco Nobre

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