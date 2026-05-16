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veja como assistir à partida do Campeonato Paraibano

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O Campeonato Paraibano 2026 está a todo vapor. Pela 8ª rodada temos o duelo entre Serra Branca e Nacional de Patos, com bola rolando no Estádio Amigão, em Campina Grande, às 19h30 desta segunda-feira (9). O confronto tem transmissão no ge.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Paraibano 2026

Arte / Cisco Nobre

A Rede Paraíba chega com a maior oferta de jogos do estadual no pay-per-view. São três planos que o assinante pode escolher para acompanhar o seu time na busca pelo título. Os pacotes são: Individual, Meu Time e o Sócio-Paraibano. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito em conta e também por Pix. CLIQUE AQUI para saber mais detalhes.

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