quinta-feira, maio 14, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Homem que atirou em ex-esposa e ex-cunhado é condenado a mais de 26 anos de prisão

admin1

Homem que atirou em ex-esposa e em ex-cunhado é condenado a mais de 26 anos de prisão – Foto: TV Paraíba.

Um homem identificado como Magno Lima Silva foi condenado a 26 anos e 15 dias de prisão por dupla tentativa de homicídio qualificado por atirar na ex-eposa, no ex-cunhado e sequestrar a filha, na cidade de Campina Grande. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri de Campina Grande, nesta quinta-feira (5).

De acordo com a sentença, o homem tentou matar a ex-eposa em contexto de violência doméstica, com ela estando grávida no momento, e também contou com a presença da filha vendo o que aconteceu. O tribunal também observou motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Jornal da Paraíba não conseguiu localizar a defesa do condenado até a última atualização desta reportagem.

O júri rejeitou a tese da defesa de que não houve tentativa de homicídio e também negou pedido de desclassificação para lesão corporal do caso. A pena inicialmente vai ser cumprida em regime fechado pelo condenado, no Presídio Serrotão, em Campina Grande.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Civil durante as investigações, Magno Lima, que era vigilante, trabalhava em um clube de tiro em Campina Grande, estava de folga e pediu para trocar a folga com um colega de trabalho e trabalhar no dia, para ter acesso à arma da empresa, no bairro da Catingueira.

Após chegar no trabalho e ter acesso à arma da empresa, ele pegou a arma e se dirigiu até a casa da ex-companheira, que também ficava no bairro da Catingueira. Chegando no local, inconformado com o término do relacionamento do casal, que estava em processo de separação, o vigilante disparou contra a mulher. O cunhado que chegou no local para intervir também foi atingido por um disparo.

As duas vítimas foram socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. A mulher passou por processo cirúrgico, pois teve uma fratura exposta, e foi encaminhada para a enfermaria, onde se recuperou do ocorrido. O cunhado foi avaliado no pronto atendimento do Trauma e recebeu alta médica logo após.

Após atirar contra a ex-mulher e contra o ex-cunhado, o vigilante sequestrou o filho do casal e só apareceu dois dias depois do ocorrido.

Você pode gostar também

SMS realiza plantio de ipês rosa em ato simbólico para conscientização do câncer de mama

admin1

Mônica Sousa recebe em nome de Maurício de Sousa título de cidadão paraibano

admin1

Green Day Cover em João Pessoa

admin1