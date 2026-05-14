João Azevêdo participa de Assembleia Geral do Consórcio Nordeste e destaca importância da instituição nos avanços da região

O governador João Azevêdo participou, nesta quinta-feira (5), da primeira Assembleia Geral do Consórcio Nordeste de 2026, realizada em Maceió, após a solenidade de posse do novo presidente da instituição, o governador de Alagoas, Paulo Dantas. Na ocasião, João Azevêdo destacou os avanços que os nove estados nordestinos obtiveram com o Consórcio, por meio do compartilhamento de experiências administrativas. A Assembleia Geral resultou na Carta de Maceió, documento que reafirma o compromisso com um projeto compartilhado de desenvolvimento e estabelece as principais diretrizes de atuação para o próximo período.

O chefe do Executivo estadual ressaltou alguns dos avanços da Paraíba nos últimos sete anos e desejou boa sorte ao governador Paulo Dantas. “Neste momento, eu não poderia perder a oportunidade de falar sobre o que move cada governador do Nordeste. A gente lida com pautas extremas, que nos fazem refletir sobre o que é gestão pública. É você lidar numa ponta, como é o caso da Paraíba, com alguém que está no semiárido e que não tem água e, na outra ponta, instalar o Centro Internacional de Computação Quântica, como estamos fazendo”, disse. Entre as ações do Governo do Estado em segurança hídrica, está a Adutora Transparaíba — Ramal do Cariri, que está recebendo R$ 430 milhões em investimentos e vai beneficiar 150 mil pessoas, contemplando 18 municípios do Cariri paraibano.

“O que nós compartilhamos, ao longo desses oito anos, em que a gente teve a oportunidade de pegar uma experiência fantástica do Maranhão, do Programa que Acolhe, e a gente levou para a Paraíba. Da mesma forma, sistemas que desenvolvemos foram compartilhados com outros estados. E isso fez com que, verdadeiramente, a gente avançasse tanto”, acrescentou o governador João Azevêdo, que também foi presidente do Consórcio Nordeste no ano de 2023.

Paulo Dantas afirmou que, como presidente do Consórcio Nordeste, a sua atuação terá como base os seguintes eixos: desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico e desenvolvimento territorial, sob o foco do futuro sustentável. “Assumo esta função com responsabilidade e profundo respeito pela trajetória coletiva que nos trouxe até aqui. O Consórcio Nordeste será um espaço estratégico para integrar esforços, compartilhar boas práticas e fortalecer essa agenda regionalmente”, assegurou, ao destacar que a cooperação entre os nove estados da região será o principal instrumento na obtenção de resultados concretos para a população nordestina.

Entre os presentes à solenidade, o ministro dos Transportes Renan Filho, assim como auxiliares do Governo da Paraíba: Ronaldo Guerra (Chefe de Gabinete do Governador); Pedro Santos (Secult); Lídia Moura (Mulher e Diversidade Humana); e Fábio Barros, secretário-executivo da Comunicação Institucional (Secom-PB). Paulo Dantas foi eleito por unanimidade para a presidência do Consórcio Nordeste em dezembro do ano passado. Ele substitui o governador do Piauí, Rafael Fonteles.

Carta de Maceió — Após a posse do governador Paulo Dantas, ocorreu a primeira Assembleia Geral do Consórcio Nordeste de 2026, da qual resultou a Carta de Maceió. O documento consolida a visão do Nordeste como uma região unida e propositiva.

Entre os principais eixos definidos, estão:

— Infraestrutura como Prioridade: O documento aponta a infraestrutura como um dos grandes desafios estruturais e define como estratégicas a implantação de um trem de cargas e passageiros, a modernização das malhas aérea e rodoviária e a ampliação da conectividade digital;

— Meio Ambiente e Crise Climática: A proteção da Caatinga foi colocada como agenda central. Os governadores defenderam a candidatura do Brasil para sediar a COP 18 da ONU sobre Desertificação, em 2028, no Nordeste. A região se apresenta como “território de soluções”, alertando para a grave estiagem em curso e cobrando uma gestão de crise coordenada com o Governo Federal.

— Energia e Equidade: O Consórcio manifestou apoio à metodologia da ANEEL para o rateio de R$ 8,8 bilhões visando a modicidade tarifária, priorizando os consumidores de baixa renda.

Na Assembleia também ocorreu a assinatura de importantes acordos de cooperação que darão concretude às agendas prioritárias. Entre os destaques, parcerias com o Sebrae, para fortalecer cadeias produtivas como turismo integrado, agricultura familiar e economia criativa, tendo a Caatinga como território prioritário; e com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), para a criação da Escola de Governo do Nordeste, focada na capacitação de gestores públicos alinhada aos desafios regionais.

Além do governador João Azevêdo, participaram da Assembleia Geral os governadores Elmano de Freitas (CE), Carlos Brandão (MA), Fábio Mitidieri (SE) e Rafael Fonteles, além das governadoras Fátima Bezerra (RN) e Raquel Lyra (PE) e o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior.