Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa monta esquema especial para o Carnaval Multicultural 2026

A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa (GCM-JP) preparou um esquema especial de segurança para garantir a proteção do público que for curtir a programação do Carnaval Multicultural 2026. O plano começa a ser colocado em prática a partir da noite desta sexta-feira (6), quando acontece a abertura do Folia de Rua, no Parque Solon de Lucena. Na mesma noite, mas na Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, tem o desfile do bloco Vumbora, com o cantor Bell Marques. Confira a programação completa no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/carnaval2026/.

O plano de segurança da Guarda Civil contará com reforço de efetivo, patrulhamento ostensivo e uso da tecnologia, especialmente ao longo do trajeto da Via Folia, local onde irão desfilar diversos blocos, a exemplo das Muriçocas do Miramar e das Virgens de Tambaú, que tradicionalmente arrastam um grande público.

O comandante da Guarda Civil Metropolitana, Vítor Freire, destacou o planejamento operacional e o empenho do efetivo durante todo o período de Carnaval. “Montamos um esquema de segurança robusto, com cerca de 140 servidores atuando de forma direta nos eventos, além do policiamento a pé, motopatrulhamento e apoio em pontos estratégicos. Ao mesmo tempo, mantemos equipes nos demais serviços da Prefeitura, garantindo a continuidade do trabalho da Guarda em toda a cidade”, explicou.

O esquema operacional também inclui viaturas – carros, van, ônibus de monitoramento e motocicletas -, bem como o policiamento aéreo com uso de drones, ampliando a capacidade de vigilância e resposta rápida das equipes em campo.

João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), ressaltou o papel da tecnologia como aliada fundamental para a segurança. “A tecnologia é um dos grandes diferenciais do nosso trabalho. Todo o trajeto da Via Folia, assim como o Parque Solon de Lucena e outros pontos da cidade, contará com o monitoramento do sistema Smart City. São câmeras de reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e integração com bancos de dados de pessoas procuradas pela Justiça, garantindo mais eficiência e prevenção”, destacou.

Monitoramento – A atuação da Guarda Civil Metropolitana será reforçada pelo uso da unidade móvel de monitoramento e da Central de Monitoramento, de onde as informações serão repassadas em tempo real para as equipes em campo e para as instituições parceiras da Segurança Pública, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal, assim como a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP).