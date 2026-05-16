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CASOS DE COVID-19 ESTÃO ESTABILIZADOS EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

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A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19, no município, neste sábado (6).

Os casos notificados passaram de 858 para 861. Os casos suspeitos reduziram pra 13 e os confirmados passaram de 331 para 334. Ao todo são 514 casos descartados. O município não conta com nenhum paciente internado e não há nenhum caso de óbito.

Em relação ao último boletim, publicado na quarta-feira (3), houve estabilidade no número de casos ativos no município: 17. O número de munícipes recuperados subiu pra 317.

Existem 29 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para COVID-19.

Até dia 22 deste mês estará em vigor o decreto 275/2021, emitido pela gestão municipal, que enrijece medidas de combate ao COVID-19 em São José do Seridó. Veja detalhes do decreto:


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