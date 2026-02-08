ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA PMSJS FICARÁ REDUZIDO ENQUANTO DECRETO 275/2021 ESTIVER VIGENTE

A Prefeitura Municipal de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito (SCGP), em virtude da pandemia de COVID-19 e da vigência do decreto 275/2021, comunica para toda população local sobre mudanças no atendimento do prefeito Jackson Dantas ao público.





Pelos menos até o próximo dia 22 de fevereiro, prazo de vigência do decreto 275/2021, o atendimento ao público pelo prefeito municipal estará limitado ao número de 10 pessoas e o controle do acesso da população ao gabinete se dará pela titular da Secretaria Chefe de Gabinete, Priscila Trajano.





“A medida visa, principalmente, evitar aglomerações na Prefeitura Municipal e obedecer às regras estabelecidas no decreto 275/2021, que visa o combate da COVID-19 no município; claro, visando também preservar a saúde de todos que frequentam e trabalham naquela repartição pública”, destacou Priscila.